Primele explicații după întâlnirea dintre Florian Coldea, Claudiu Târziu, Radu Popa și Vasile Dîncu: Faptul că suntem adversari politici nu anulează minimele reguli de politețe

Florian Coldea (fost director adjunct SRI), Claudiu Târziu (AUR), Radu Popa (PSD) au făcut primele declarații după ce au fost surprinși împreună cu Vasile Dîncu (PSD), sâmbătă, în plină criză politică, la un restaurant libanez din București. Cei trei susțin că întâlnirea a fost întâmplătoare: „Faptul că suntem adversari politici nu anulează minimele reguli de politețe”.

Claudiu Târziu a declarat că atât timp cât nu există o fotografie din restaurant, discuțiile nu își au rostul.

”Nu am participat la nici o masa cu senatorul Vasile Dîncu, deputatul Radu Popa și generalul în rezerva Florian Coldea. Nici azi, nici alta data. De altfel, nici ziariștii de la Gândul, cei care au făcut fotografiile, nu susțin așa ceva. M-am întâlnit cu domnii Dîncu și Popa (singurul cu soția) întâmplător, pe strada. Ei plecau de la restaurant, eu veneam sa-mi iau ceva la pachet. Veneam de la târgul de carte și m-am oprit pentru ca știu restaurantul de pe când lucram într-o redacție din apropiere.

Eram singur. Pe Coldea nu l-am văzut, nici în stradă, nici în restaurant. Nu știu dacă a fost. Nu e limpede dacă pozele cu el sunt din acel loc și făcute sâmbăta. Întâlnirea absolut întâmplătoare cu domnii Dîncu și Popa a durat un minut, preț de o strângere de mina și câteva vorbe de salut, ca între oameni civilizați, care se cunosc din parlament. Faptul că suntem adversari politici nu anulează minimele reguli de politețe”, a transmis Claudiu Târziu, scrie

Radu Popa a explicat, de asemenea, într-o postare de Facebook cum s-au întâlnit.

„Povestea adevărata este următoarea: soției mele îi place să gătească și, de aceea, weekendurile le petrecem de obicei cu prietenii, acasă. Sâmbăta asta, nașul nostru, prof. Vasile Dîncu a fost în București si a avut câteva ore libere la prânz. Așa că am profitat de o companie plăcută și l-am invitat în oraș. În restaurantul la care am mers se întâmpla să mai fie, printre multi alții, la mese învecinate, alți doi parlamentari-un deputat de la PSD si unul de la PNL-un celebru jurnalist si gen. Florian Coldea cu soția, care erau deja acolo când noi am ajuns. Toți eram la mese separate dar când am intrat, prof. Dîncu a mers să salute familia Coldea și, pentru câteva minute, a rămas la masa dumnealor. După ce s-a întors la masa noastră comentariile “de la distanță” au continuat și cum mesele restaurantului erau relativ apropiate, după un timp ne-am strâns toți la aceeași masă. Pe la masa noastră au trecut, pe rând, deputatul PNL, apoi jurnalistul, apoi deputatul PSD. La final, noi doi am plecat cu prof. Dîncu, iar familia Coldea a rămas în restaurant, la fel cum au făcut și deputatul PSD și jurnalistul de care v’am scris mai sus. Afară, la ieșire, în fața restaurantului, ne-am intersectat cu senatorul Claudiu Târziu, pe care l-am salutat si ne-am continuat drumul. Asta e povestea neromanțată”, a completat deputatul PSD.”, a scris pe Facebook Radu Popa.



George Simion, liderul AUR, nu a răspuns mesajului G4Media pentru a transmite un punct de vedere.

Radu Cristescu, deputat PSD, a declarat că ”cei doi colegi ai săi vor trebui să dea explicații la partid pentru că nu este corect să te întâlnești cu Coldea”.

„Și mai este dovada clară că AUR e creația Securității, a venit să ia instrucțiuni de la Coldea. Iar Coldea a jucat cartea progresismului și a băgat USR în Parlament, iar acum că e naționalismul în Europa și-a scos oamenii la încălzire (AUR, n.red.). Nu mai e nevoie de nicio dovadă”, a mai spus deputatul, potrivit sursei citate.

Imaginile cu fostul adjunct SRI Florian Coldea, fostul ministru PSD al Apărării Vasile Dâncu și co-fondatorul AUR Claudiu Târziu au fost publicate de