Președintele Nicușor Dan a convocat consultări

UPDATE 11.08: George Simion a declarat la finalul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan că i-a cerut șefului statului mandatul de premier pentru a forma un guvern care să scoată țara din criză. El a precizat că partidul său reprezintă se bucură de simpatia a jumătate dintre români, conform sondajelor și este al doilea ca pondere în Parlament.

„Am cerut mandat pentru formarea unui nou guvern. Ne asumăm intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. … Jumătate din România își pune speranța în noi și trebuie reprezentată la masa deciziilor… am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine dorește acest lucru”, a spus Simion.

Totodată, politicianul AUR a precizat că, în cazul în care nu se va putea constitui o majoritate este nevoie de alegeri anticipate.

UPDATE 11.00: Delegația PNL, condusă de Ilie Bolojan a intrat la consultările cu președintele Nicușor Dan. Alături de premierul demis, se află europarlamentarul Dan Motreanu, președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veșta, vicepremierul demis Cărălin Predoiu, dar și primarul general Ciprian Ciucu.

UPDATE 9.40: Delegația PSD a ieșit de la consultări. Sorin Grindeanu a dezvăluit la ce concluzie au ajuns împreună cu președintele Nicușor Dan.

PSD a subliniat două principii fundamentale de la care nu se va abate:

1.Fără Ilie Bolojan prim-ministru: Nu se acceptă un guvern condus de Ilie Bolojan, o decizie susținută atât de membrii PSD, cât și de Parlamentul României printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari.

2. Alianțe pro-occidentale: Se exclude orice alianță politică în afara partidelor pro-occidentale.

Ce condiții a impus PSD la consultări

„Soluțiile le cunoașteți, le-am anunțat. Știți mandatul pe care Partidul Social Democrat l-a primit de la membrii PSD, urmare a consultării interne.

Știți, să spunem, regulile în care Partidul Social-Democrat dorește să ne încadrăm în găsirea unei soluții. Toate aceste lucruri au fost transmise domnului președinte, astfel încât urmarea consultărilor care vor avea loc în aceste zile să se degaje o soluție.

Evident, principalele, să spunem, nu neapărat condiții sau reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca, sunt:

ceea ce ne-au spus membrii, și anume, că urmare a acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru, și asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.

Despre asta e vorba, astea sunt, să spunem, principiile pe care noi le-am transmis președintelui, astfel încât urmare a consultărilor să se încerce să se ajungă la o soluție. Probabil că după aceste consultări, în funcție de ce spune și președintele, vom putea dezvolta posibile scenarii. Mulțumesc!”, a spus Grindeanu.

Cine a fost prima delegație care a mers la consultările cu președintele Nicușor Dan

UPDATE: Președintele a început consultările cu delegația PSD, condusă de Sorin Grindeanu. Social-democrații propun patru formule de guvern.

Prima formulă are în vedere un premier PNL sau susținut de PNL, dar fără Ilie Bolojan, cu refacerea coaliției de guvernare. Al doilea scenariu propune desemnarea unui premier independent „de sacrificiu” care să conducă guvernul pentru o perioadă de tranziție de câteva luni.

Un alt scenariu are în vedere un premier tehnocrat în fruntea unui guvern format din tehnocrați și politicieni. Ultima variantă propusă este cea a unui premier social-democrat. Deși nu este de dorit, în această perioadă, partidul lui Grindeanu susțin că este dispus să-și asume guvernarea.

Știrea inițială:

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru luni consultări cu partidele politice parlamentare în vederea desemnării unui viitor premier care ă-l înlocuiască pe Ilie Bolojan.

Consultările sunt programate să înceapă de la ora 9.00 și să se încheie după ora 16.30. În vreme ce PSD mizează pe desemnarea rapidă a unui premier și încetarea crizei politice. PNL și USR au un scop contrar. Și-au propus prelungirea interimatului la pentru și, implicit, menținerea accesului la resurse. Se dorște prelungirea crizei politice, chiar cu riscul pierderii banilor din PNRR și SAFE.

Președintele Nicușor Dan a convocat consultări

Inițial, șeful statului intenționa să organizeze la finalul săptămânii trecute. N-a fost posibil deoarece Ilie Bolojan și Dominic Fritz, au refuzat să se prezinte, invocând un alt program, ca parte a demersului lor de a tergiversa consultările și de a prelungi criza politică. Cele două partide vor să se mențină la guvernare deși n-au decât aproximativ 25% din mandatele parlamentare.

Înainte de consultări, președuntele Nicușor Dan a subliniat că va încredința mandatul de premier acelui partid care va demonstra că are în spate o majoritate în Parlament, fără AUR. Această condiție face ca consultările de la Cotroceni să fie destul de dificile, în condițiile în care PNL și USR nu vor să mai colaboreze cu PSD.

Strategia PNL- USR de a reveni la guvrnare nu se bazează pe strângerea unei majorități ci pe o lovitură de forță. Aceștia încearcă să-l reimpună pe Ilie Bolojan ca premier, deși a fost demis cu 281 de voturi în parlament, mizând pe frica deputaților și senatorilor de alegeri anticipate. Pentru aceasta ar fi nevoie ca primul candidat la funcția de premier să fie respins în parlament, iar președintele să accepte să-l renominalizeze pe Ilie Bolojan.

Un atfel de guvern, însă, ar fi dependent de voturile grupărilor de traseiști din parlament și, deci, șantajabil, dispus să facă orice compromis pentru a se menține la putere. Or, nu ar face decât să prelungească starea de instabilitate și criză politică. De altfel, șeful statului a precizat că nu își dorește acest lucru și că nu va da mandat unui personaj care să provoace o nouă criză.

Ce nume de premieri sunt vehiculate?

Având în vedere situația și disputele de pe scena politică, președintele Nicușor Dan va încerca, foarte probabil să desemneze un premier independent. Ar fi singura soluție în condițiile în care PSD nu-l mai dorește pe Ilie Bolojan, președintele PNL, în guvern. Iar PNL și USR au transmis că nu vor mai face alianță cu PSD.

Singurii care se opun unei astfel de variante – din fosta coaliție de guvernare – sunt cei de la PNL și USR care își văd destrămate planurile de a rămâne la putere și de a controla guvernarea prin Bolojan. Deși au apărut în spațiul public în urma unei guvernări tehnocrate, ca specialiști independenți cei de la USR s-au transformat într-o anexă a PNL-Bolojan, dezicându-se de propriul trecut și de propriile idei și proiecte de reformă.

În ciuda strategiei transparente prin care PNL și USR vor să rămână la guvernare deși nu au decât un sfert din mandatele parlamentare necesre, președintele are propriile-i planuri. La care refuză să renunțe în ciuda presiunii intense făcute de membrii echipei lui Bolojan. Pe masa lui Nicușor Dan sunt mai multe scenarii. Deocamdată, nu le-a dezvăluit, lăsând partidele să-și prezinte propriile variante.

Șeful statului a declarat că varianta unui guvern tehnocrat este de luat în calcul pentru a pune capăt crizei politice. Conform surselor politice, el ar putea s-o propună ca premier pe Delia Velculescu, o figură publică în plan european în timpul crizelor financiare din zona euro, care i-a adus renumele de „Doamna de fier”. Ea activează în cadrul FMI și a condus misiunea din Grecia, în timpul crizei datoriilor suverane, impunând reforme structurale.

Așteptările președintelui de la această rundă de consultări

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan preciza că întrebarea pe care o va adresa tuturor formaţiunilor, la consultările de la Cotroceni, va fi „care este majoritatea pe care o propun”. El a spus că va solicita acest lucru, fie că prtidele vor propune un guvern complet sau unul minoritar, indiferent dacă este tehnocrat sau politic. Șeful statului a subliniat că dorește ca viitoarea guvernare să se bazeze pe o susținere prooccidentală.

„Lucrul cel mai important şi solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări (…): care va fi majoritatea, fie că vorbim de Guvern complet, fie că vorbim de Guvern minoritar, fie că vorbim de Guvern tehnocrat. (…) Asta este întrebarea esenţială şi de acolo o să începem discuţia”, a explicat Nicuşor Dan.

Preşedintele a subliniat că nu ia în calcul AUR pentru susţinerea unui Guvern minoritar.

„Aşa cum am spus, chestiunea fundamentală este majoritatea parlamentară şi pentru majoritatea parlamentară fiecare dintre partide are nişte condiţii în trepte cumva. E o întrebare tehnică, cu multe răspunsuri tehnice, cu multe scenarii tehnice, în care nu vreau să intru acum. Rămân la afirmaţia generală, care să fie majoritatea”, a spus şeful statului.

Programul consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan

Conform articolului 85 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. Potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, președintele Nicușor Dan a programat consultări cu partidele politice, după următorul program: