Consiliul Concurenței verifică de la trei companii care au livrat autovehicule pentru primării și consilii județene.

Consiliul Concurenței verifică achizițiile de microbuze electrice

Mai multe inspecții inopinate au avut loc la sediile a trei companii furnizoare de microbuze electrice pentru elevi. Consiliul Concurenţei a descins la Aveuro Internaţional SRL, C&I Eurotrans XXI SRL şi Amperio Energy SRL, conform unui anunț făcut de instituția condusă de Bogdan Chirițoiu. Potrivit sursei citate, verificările au în vedere aspecte care țin de procedurile de achiziții.

„Inspecţiile s-au derulat în cadrul investigaţiei privind posibila trucare a licitaţiilor publice organizate de mai multe consilii judeţene pentru achiziţia de microbuze electrice destinate transportului elevilor, în cadrul proiectelor finanţate din fondurile europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, se menţionează într-un comunicat de presă.

derultă de inspectorii CC vizează, în total, patru companii. trei sunt din România, Aveuro Internaţional SRL, C&I Eurotrans XXI SRL, Amperio Energy SRL, iar cea de-a patra este din Spania, QEV Technologies S.L. Cercetările au fost demarate ca urmare a articolelor publicate în mass-media, dar și ca urmare a informaţiilor transmise de Corpul de Control al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene ( ).

Suspiciuni de trucare a licitațiilor

Consiliul Concurenței suspectează că cele patru companii ar fi manipulat licitaţiile prin împărţirea pieţei şi fixarea preţurilor de vânzare. Astfel, contractele au fost câștigate de un ofertant prestabilit de către membrii unui posibil cartel. Prețul de livrare a fost mai mare decât prețul de piață.

Inspecţiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi a documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate. Autoritatea de concurență precizează că efectuarea acestor verificări nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor.

„În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurenţă, în cadrul programului de clemenţă, pot obţine imunitate la amendă sau reduceri substanţiale ale amenzilor”, precizează comunicatul.