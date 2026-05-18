18 mai 2026, 13:40
Anchetă de amploare după un incident șocant cu animale exotice. Un tigru a fost împușcat de poliție după ce a atacat grav un îngrijitor
Foto: Pixabay.
Cuprins
  1. Cum a început incidentul care a mobilizat poliția germană
  2. Ce s-a întâmplat după ce tigrul a scăpat din țarc
  3. Cine administrează centrul și ce reacții au apărut

Un incident grav petrecut într-un centru privat pentru animale exotice din Germania a declanșat o intervenție de urgență, o anchetă oficială și noi întrebări despre siguranța acestor facilități. Un tigru mascul a atacat un îngrijitor, a evadat din țarc, iar polițiștii au decis să împuște animalul pentru a elimina orice pericol.

Cum a început incidentul care a mobilizat poliția germană

Potrivit primelor informații oferite de autorități, atacul s-a produs într-o facilitate privată aflată în apropierea localității Schkeuditz. Victima, un îngrijitor în vârstă de 72 de ani, se afla chiar în interiorul incintei animalului în momentul în care tigrul a devenit agresiv.

Bărbatul a suferit răni grave în urma atacului și a fost transportat de urgență la spital. Alerta către serviciile de intervenție a fost transmisă în jurul orei 12:50, iar echipajele au ajuns rapid în zonă.

Ce s-a întâmplat după ce tigrul a scăpat din țarc

După atac, animalul a reușit să părăsească incinta, lucru care a ridicat imediat nivelul de alertă în întreaga zonă. Forțele de ordine au localizat tigrul la scurt timp, iar polițiștii înarmați au deschis focul.

Autoritățile au explicat că decizia a fost luată exclusiv pentru protejarea populației și pentru eliminarea oricărui risc suplimentar. În interiorul complexului se aflau, potrivit presei locale, alte opt feline de mari dimensiuni, relatează Adevărul.

Din acest motiv, autoritățile au anunțat verificări suplimentare, inclusiv monitorizarea zonei cu drone, pentru a confirma că nu au existat alte evadări.

Cine administrează centrul și ce reacții au apărut

Locația îi aparține lui Carmen Zander, o dresoare controversată care se promovează drept „Regina Tigrilor” din Germania. Până în acest moment, reprezentanții săi nu au oferit un punct de vedere oficial.

Primarul districtului, Thomas Druskat, a descris situația drept „de neconceput” și a cerut relocarea celorlalte animale. La rândul său, PETA a solicitat controale mai stricte și reguli mai dure privind deținerea privată a animalelor sălbatice, potrivit BBC.

