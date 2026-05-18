Fostul președinte Klaus Iohannis a fost surprins într-o apariție publică rară, duminică, la Sibiu, unde a participat la un eveniment religios desfășurat la Biserica Evanghelică „Sfânta Maria”. Potrivit publicației locale , fostul șef al statului a luat parte la „ceremonia de confirmare” a unor adolescenți pe care i-a botezat în trecut.

Unde a fost văzut fostul președinte Klaus Iohannis

Imaginile cu fostul președinte au fost publicate pe rețelele sociale de Opinia de Sibiu și îl arată pe Klaus Iohannis sosind aproape de lăcașul de cult cu mașina. Acesta a fost însoțit de soția sa, Carmen Iohannis, dar și de agenți ai Serviciului de Protecție și Pază.

La sosire, fostul președinte a fost întâmpinat de Paul Jürgen Porr, președintele Forumului Democrat al Germanilor din România.

Ce reprezintă „ceremonia de confirmare”

Evenimentul la care a participat Klaus este unul important în tradiția comunităților evanghelice și catolice.

Ceremonia de confirmare marchează o etapă semnificativă în parcursul religios al adolescenților, fiind considerată un moment de asumare personală a credinței și de trecere spre maturitate spirituală.

În mod tradițional, această ceremonie are loc în jurul vârstei de 14 ani, după o perioadă de pregătire religioasă, în care tinerii studiază principiile fundamentale ale credinței creștine.