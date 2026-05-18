Acasa » Politică » Klaus Iohannis, apariție rară după plecarea de la Cotroceni. Cum arată acum și unde a fost surprins fostul președinte (VIDEO)

Klaus Iohannis, apariție rară după plecarea de la Cotroceni. Cum arată acum și unde a fost surprins fostul președinte (VIDEO)

Ana Maria
18 mai 2026, 12:15
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Unde a fost văzut fostul președinte Klaus Iohannis
  2. Ce reprezintă „ceremonia de confirmare”

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost surprins într-o apariție publică rară, duminică, la Sibiu, unde a participat la un eveniment religios desfășurat la Biserica Evanghelică „Sfânta Maria”. Potrivit publicației locale Turnul Sfatului, fostul șef al statului a luat parte la „ceremonia de confirmare” a unor adolescenți pe care i-a botezat în trecut.

Unde a fost văzut fostul președinte Klaus Iohannis

Imaginile cu fostul președinte au fost publicate pe rețelele sociale de Opinia de Sibiu și îl arată pe Klaus Iohannis sosind aproape de lăcașul de cult cu mașina. Acesta a fost însoțit de soția sa, Carmen Iohannis, dar și de agenți ai Serviciului de Protecție și Pază.

La sosire, fostul președinte a fost întâmpinat de Paul Jürgen Porr, președintele Forumului Democrat al Germanilor din România.

Ce reprezintă „ceremonia de confirmare”

Evenimentul la care a participat Klaus Iohannis este unul important în tradiția comunităților evanghelice și catolice.

Ceremonia de confirmare marchează o etapă semnificativă în parcursul religios al adolescenților, fiind considerată un moment de asumare personală a credinței și de trecere spre maturitate spirituală.

În mod tradițional, această ceremonie are loc în jurul vârstei de 14 ani, după o perioadă de pregătire religioasă, în care tinerii studiază principiile fundamentale ale credinței creștine.

Prezența fostului președinte la un astfel de eveniment nu este întâmplătoare, având în vedere legătura sa de lungă durată cu comunitatea evanghelică din Sibiu. Klaus Iohannis a fost implicat de-a lungul timpului în viața comunității germane din oraș, atât prin activitatea sa publică, cât și prin apartenența religioasă. Astfel de ceremonii au o încărcătură simbolică aparte pentru familiile implicate, fiind considerate momente importante în parcursul spiritual al adolescenților.

Participarea unui naș sau a unei persoane care a avut un rol la botez subliniază continuitatea acestei relații. După încheierea mandatului prezidențial, aparițiile publice ale lui Klaus Iohannis au fost relativ rare, motiv pentru care orice prezență a sa în spațiul public atrage atenția, mai ales atunci când este vorba despre evenimente personale sau legate de comunitatea locală din Sibiu.

PNL a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Ce au discutat liberalii cu șeful statului. Atacul lui Ilie Bolojan (VIDEO)
