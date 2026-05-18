VIDEO: George Simion s-a decis după discuțiile cu Nicușor Dan. Vrea AUR la Guvern. I-a dus președintelui și un program de guvernare

George Simion vrea să bage AUR la guvernare. Simion a stat cu Nicușor Dan aproape o oră, timp în care i-a și rpezentat președintelui un program de guvernare. Bineînțeles că șeful AUR s-a întors repede la ce îl doare mai tare. Alegerile anticipate.

Simion se cere singur la guvernare

„Intrarea la guvernare și scoaterea României din criză. Acestea sunt obiectivele pentru care am depus moțiunea de cenzură. Jumătate din România își pune speranțele în noi și această jumătate din țară trebuie reprezentată și din punct de vedere politic și trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an.

Noi am pus pe masa lui Nicuşor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost băgată de Guvernul Bolojan.

Noi nu suntem vinovați nici pentru criza economică, nici pentru criza politică. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile. Însă, pe umerii noștri atârnă o responsabilitate grea. Este timpul să lăsăm la o parte divergențele și să fim parte a soluțiilor. Soluții responsabile. Asta așteaptă românii, nu continuarea, pe termen nedeterminat, a unei crize politice care costă din ce în ce mai mult.

Așa că o să îi rugăm pe toți cetățenii, inclusiv presa și societatea civilă să înțeleagă când spunem că în perioada următoare vom discuta numai și numai despre soluții. Este timpul ca acuzele politicianiste, discuțiile sterile să lase loc soluțiilor adevărate pentru că nu poți cu aceiași oameni să obții alte rezultate. Facem un apel la români să ne sprijine. în atingerea acestor obiective.”, a declarat George Simion după discuțiile cu

O ia de la cap cu alegerile anticipate

Problema lui Simion este încă că nimeni nu vrea la guvernare sub nicio formă. Așa că George Simion s-a întors la ce îi place lui cel mai mult. Alegerile anticipate. Că despre „turul doi înapoi” s-a lămurit.

„Și dacă în actuala arhitectură și în actuala componență a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară, să ne întoarcem înapoi la popor. E mult mai de dorit o soluție democratică și întrebarea cetățenilor decât o soluție de elaborator care nu face decât să adâncească criza. Sperăm ca românii să fie și acum de partea noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu.”, a terminat George Simion.