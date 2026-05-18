PNL a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. Ce au discutat liberalii cu șeful statului. Atacul lui Ilie Bolojan (VIDEO)

Ilie Bolojan nu a făcut niciun compromis pentru viitoarea guvernare în ceea ce privește PSD-UL. Liberalii nu vor lua parte la niciun guvern cu oamenii lui Grindeanu și nici nu vor susține o formulă din care face parte PSD.

„Am finalizat consultările cu domnul președinte Nicușor Dan și reprezentând Partidul Național Liberal am prezentat poziția noastră. Suntem după o moțiune de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat, care cu sprijinul AUR, practic, a căzut guvernul din care a făcut parte și PSD.

Suntem în situația în care Partidul Național Liberal are o pondere de 15% în Parlamentul României și în acest context poziția PNL a fost următoarea, așa cum știți din deciziile pe care le-am luat anterior.

Partidul Național Liberal nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și PSD. De asemenea, nu vom susține un guvern premier tehnocrat în care se va regăsi Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție. De ce suntem puși să avem această poziție? Ea nu este luată dintr-un calcul politic, ci este luată dintr-un interes legitim pentru țara noastră.

În ultimii ani lumea politică a făcut câteva greșeli majore. În primul rând, din punct de vedere al comunicării publice, a creat așteptări cetățenilor țării noastre care nu pot fi onorate în mod normal, depășind posibilitățile reale pe care le are România din punct de vedere bugetar.

Asta a creat niște așteptări care nu au putut fi onorate. A fost o eroare majoră. Guvernele în loc să acționeze pentru a menține echilibrele bugetare, s-au dus pe deficite și am ajuns în situația în care am ajuns.

A doua eroare majoră a fost să se creeze coaliții mari, cum a fost coaliția PSD-PNL, care au avut peste 60%, care doar au administrat mai bine sau mai rău lucrurile, dar n-au făcut reformele care trebuiau făcute pentru țara noastră. Deci doar o guvernare pentru funcții și nu pentru reforme.

A treia eroare a fost să permitem ca pe poziții importante în companii și în unele locuri să ajungă persoane care au folosit aceste funcții în scop extractiv pentru a extrage rente de la statul român.

Partidele care au fost în guvernare n-au făcut reforme necesare, n-au colectat nedreptățile, n-au eliminat risipa, au dat acest vot. Așa cum știm atât în 2024 și cum l-am văzut și în 2025. În această guvernare, care este la final în momentul de față, Partidul Național Liberal nu a mai repetat aceleași greșeli.

Nu am creat așteptări care să nu poată fi onorate. Am guvernat onest, le-am spus românilor adevărul, ceea ce se poate și ceea ce nu se poate. Partidul Social Democrat a continuat cu așteptări care nu pot fi onorate, fugind de răspundere în totalitate.

Am căutat, dacă tot avem o majoritate, să facem reformele care au fost necesare. Am făcut tot ceea ce s-a putut, să reducem cheltuieli, să îndreptăm lucruri, să creăm condiții pentru dezvoltare, să accesăm fondurile europene, să facem reformele.”, a declarat Ilie Bolojan după .

„Au vrut să meargă cu frâna de mână trasă

„Din păcate, în loc ca și ceilalți să facă același lucru, ați văzut s-a mers cu fâna de mână trasă, s-au amânat reformele cât a fost posibil. Nu în ultimul rând, am încercat să eliminăm risipa, să corectăm lucrurile care nu sunt în regulă, să eliminăm privilegiile și acest guvern, dacă practic a fost doborât, dacă aș sintetiza, este că a căzut pentru că a încercat să blocheze risipa din statul român, fără de care nu ne putem gândi că în anii următori vom crea condiții de dezvoltare și vom putea să ajutăm categoriile defavorizate pentru că dacă îți pierzi banii pe care îi încasezi, n-ai făcut nimic.