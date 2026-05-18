Anunț important pentru pensionarii militari. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a oferit explicații despre discuțiile purtate în cadrul Ministerului Apărării privind o posibilă creștere a vârstei de pensionare în structurile de forță. Oficialul a subliniat că, în actualul context politic, un guvern interimar nu poate adopta o astfel de măsură și a transmis un mesaj clar în privința pensiilor militare.

Declarațiile au fost făcute duminică, în cadrul unei intervenții la , după apariția informațiilor privind un posibil proiect de lege care ar viza modificări în sistemul de pensionare din domeniul apărării.

Ce a spus Radu Miruță despre modificarea pensiilor militare

Ministrul interimar al Apărării a precizat că, deși au fost analizate mai multe variante de lucru, nu a existat intenția schimbării modului de calcul al pensiilor militare, aspect care a stârnit îngrijorări în spațiul public.

„S-au analizat nişte scenarii, dar guvernul, acum, fiind un guvern interimar, nu mai poate lua o astfel de decizie, în interiorul guvernului. Am plecat de la nişte principii. Nu se schimbă modul în care se calculează pensia pensionarilor militari, că asta era o temere şi ne-am împotrivit şi asta nu era nici măcar în forma lucrată până în momentul respectiv”, a declarat Miruță.

Anunț important pentru pensionarii militari. Ce scenarii au fost analizate la Ministerul Apărării

Potrivit oficialului, discuțiile interne nu au vizat schimbări radicale, în condițiile în care personalul din Ministerul Apărării se pensionează, în medie, peste pragul minim stabilit de lege.

Radu Miruță a explicat că, în practică, vârsta medie de pensionare în este deja cu aproximativ 4 ani și jumătate până la 5 ani peste limita minimă prevăzută legal.

Ce s-ar întâmpla cu economiile rezultate

Ministrul a explicat că unul dintre principiile analizate a fost ca eventualele economii generate de o creștere a vârstei de pensionare să fie redirecționate pentru corectarea unor inechități mai vechi din sistem.

„Am mai urmărit un principiu, că dacă se adună nişte bani din aplicarea unei vârste de pensionare mai ridicate, parte din banii aceia să îi economisim la Ministerul Apărării, pentru a corecta nedreptatea făcută pensionarilor militari în 2017”, a mai adăugat Miruţă.