Politică » PSD preferă un guvern politic. Grindeanu este dispus să-și asume funcția de premier (Surse)

PSD preferă un guvern politic. Grindeanu este dispus să-și asume funcția de premier (Surse)

Adrian Teampău
18 mai 2026, 10:42
Sorin Grindeanu și Claudiu Manda Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
PSD preferă un guvern politic, unuia condus de un premier tehnocrat, ar fi transmis delegația social-democrată la consultările cu președintele Nicușor Dan. În acest sens, Sorin Grindeanu este dispus să-și asume funcția de prim-ministru.

PSD preferă un guvern politic

Surse apropiate consultărilor de la Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și delegația PSD condusă de Sorin Grindeanu, susțin că social-democrații și-ar fi exprimat preferința pentru un premier din rândul partidelor politice. În acest context, Grindeanu i-ar fi transmis președintelui că este dispus să-și asume guvernarea.

Social-democraţii au fost primii care s-au prezentat la consultările cu președintele pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru. Reprezentanții partidului au în vedere negocierea unui guvern susținut de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR – minorități, dar fără Bolojan. În opinia lor, soluția unui premier tehnocrat, vehiculată în ultimele zile ar reprezenta o „variantă mai slabă”, dar este de preferat unui cabinet minoritar.

În acest context, tot pe surse, în timpul consultărilor, șeful statului l-ar fi întrebat pe Sorin Grindeanu dacă el și partidul său sunt dispuși să-și asume guvernarea, iar răspunsul a fost pozitiv.

Declarațiile lui Grindeanu după consultări

Delegația PSD a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan după aproximativ o oră de discuții. Conform obiceiului, la final, liderul social-democrat a făcut o serie de declarații, fără să dea prea multe detalii despre conținutul consultărilor. El a prezentat doar poziția partidului său, exprimată în discuțiile cu șeful statului

Grindeanu a precizat că i-ar fi transmis președintelui că partidul său nu poate fi de acord cu un nou guvern condus de Ilie Bolojan și nici cu o coaliție de guvernare alături de AUR.

„PSD a transmis punctele de vedere pe care dumneavoastră le ştiţi şi poziţia Partidului Social Democrat pentru a înainta, pentru a găsi soluţii, pentru a avea un guvern care să aibă puteri depline şi care să fie votat, până la încheierea acestei sesiuni în Parlamentul României. Soluţiile le cunoaşteţi, le-am anunţat. Ştiţi mandatul pe care PSD l-a primit de la membrii PSD urmare a consultării interne. (…)

Principalele reguli sau principii pe care noi nu le vom încălca sunt: ceea ce ne-au spus membrii, şi anume că urmare a acelei consultări interne, că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru. Şi asta n-au spus doar membrii PSD, inclusiv Parlamentul României a spus asta printr-o moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari.  A doua regulă: excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale”, a declarat Sorin Grindeanu, la finalul consultărilor.

