Radu Marinescu este convins că poliția face demersuri pentru a-l găsi pe manelistul Dani Mocanu condamnat pentru tenativă de omor. Ministrul Justiției evită să dea detalii despre aceste acțiuni spunând că vor fi publicate la momentul potrivit.

Radu Marinescu, despre afacerea Dani Mocanu

Aflat sub , deci sub supravegherea poliției, manelistul Dani Mocanu a dispărut imediat ce a fost pronunțată condamnarea în cazul său. Controversatul manelist a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare pentru și tulburarea liniștii publice. În același dosar a fost condamnat și fratele său. Ambele personaje au dispărut de sub nasul polițiștilor.

În acest context, într-o intervenție la B1 TV, în emisiunea Gabrielei Mihai, Radu Marinescu a evitat să dea prea multe detalii despre acest scandalos caz. Cu atât mai mult, cu cât după ce au fost dați în , fratele lui Dani Mocanu și-a mai permis o ultimă aroganță pe TikTok. El și-a anunțat fanii că manelistul nu-și va mai putea onora angajamentele, dat fiind situația.

„Nu pot comenta procedurile judiciare până la momentul în care devin definitive. Ministerul Justiției are atribuții în ceea ce privește cooperarea judiciară internațională, în ipoteza în care suntem solicitați pentru persoane care se sustrag de la executarea pedepsei. În momentul în care sunt localizate, de organele polițienești, aici există o ordine foarte clară, o proccedură foarte clară de desfășurare a activităților care sunt complexe și implică mai multe instituții, mai multe autorități. În momentul în care suntem încunoștiințați acționăm pe resorturile noastre pentru a realiza cooperarea judiciară și pentru a aduce aceste persoane în România”, a spus Radu Marinescu.

La fel ca și în alte cazuri similare, justiția a dat dovadă de o indulegență ieșită din comun față de manelistul Dani Mocani. Aceasta cu toate că era judecat pentru tentativă de omor, o faptă deosebit de gravă.

Ministrul Justiției, convins că poliția îl caută pe manelist

Radu Marinescu s-a arătat convins, în intervenție, că poliția îl caută pe manelistul fugar. El spune că au luat măsuri pentru a-l localiza și pentru a-l aduce în România.

„Sunt convins că, în momentul de față, se desfășoară activitățile specifice, de către partenerii noștri instituționali, organele polițienești pentru a se realiza localizarea acestor persoane și aducerea lor pentru executare în România”, a mai declarat ministrul Justiției.

Marinescu a refuzat să dea alte detalii despre caz, invocând dispozițiile legale. A dat asigurări că opinia publică va fi informată când Dani Mocanu va fi prins.

„Nu pot face nici un comentariu. Operațiunile de căutare se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legii și când vor fi informații concrete, care pot fi communicate publicului, acesta va fi informat prompt”, a mai comentat ministrul Justiției.

Dani Mocanu ar fi fugit în străinătate cu puțin timp înainte ca magistrații Curții de Apel Brașov să-l condamne, definitiv. El ar fi făcut apel la un cunoscut lider interlop căruia i-ar fi cerut ajutorul. Manelistul a părăsit țara împreună cu fratele său, condamnat în același dosar.