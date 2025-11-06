B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dani Mocanu merge la pușcărie. Manelistul, condamnat pentru tentativă de omor

Dani Mocanu merge la pușcărie. Manelistul, condamnat pentru tentativă de omor

Adrian A
06 nov. 2025, 11:49
Dani Mocanu merge la pușcărie. Manelistul, condamnat pentru tentativă de omor
Sursa Foto: Dani Mocanu/ Instagram
Cuprins
  1. Câți ani de pușcărie face Dani Mocanu
  2. Ce s-a întâmplat în august 2022
  3. Condamnările inițiale pentru Dani Mocanu și fratele său

Celebrul manelist Dani Mocanu merge după gartii. A fost condamnat pentru tentativă de omor.

Câți ani de pușcărie face Dani Mocanu

Manelistul a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat de tentativă de omor de magistrații Curții de Apel Argeș. Mocanu a fost condamnat după ce acum 3 ani, împreună cu alți indivizi, a bătut un alt bărbat într-o benzinărie din Pitești.

Ce s-a întâmplat în august 2022

Acum 3 ani de zile, Dani Mocanu, fratele său și încă doi indivizi au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.

Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere, iar filmările arată cum manelistul îl ține pe unul dintre bărbați, în timp ce fratele său îl lovește cu bara metalică.

Bărbatul lovit, un fost sportiv, a rămas cu sechele permanente și necesită RMN-uri la fiecare 6 luni pentru tot restul vieții.

Condamnările inițiale pentru Dani Mocanu și fratele său

Inițial, judecătorii Tribunalului Argeş l-au condamnat pe manelist la 5 ani şi 9 luni închisoare. Judecătorii cu contopit pedeapsa cu o condamnare mai veche, cu suspendare. În acelaşi dosar, fratele cântărețului, Ionuţ Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 6 ani şi 4 luni de închisoare.

Tags:
Citește și...
Incident grav în București: Un cablu de tramvai a căzut peste un om aflat pe trotuar. Traficul, blocat în zonă. Cum s-a întâmplat totul
Eveniment
Incident grav în București: Un cablu de tramvai a căzut peste un om aflat pe trotuar. Traficul, blocat în zonă. Cum s-a întâmplat totul
Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)
Eveniment
Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)
Concedieri masive la OMV Petrom. Câți români vor fi dați afară în următoarea perioadă
Eveniment
Concedieri masive la OMV Petrom. Câți români vor fi dați afară în următoarea perioadă
Carnea de porc, tot mai scumpă înainte de Crăciun. Cât plătesc românii în magazine și la țărani în 2025
Eveniment
Carnea de porc, tot mai scumpă înainte de Crăciun. Cât plătesc românii în magazine și la țărani în 2025
S-a îmulțit numărul „fugarilor” în România: Tehnica pe care o folosesc „clienții” care mănâncă fără să achite nota la restaurante: “Ne-am săturat!”
Eveniment
S-a îmulțit numărul „fugarilor” în România: Tehnica pe care o folosesc „clienții” care mănâncă fără să achite nota la restaurante: “Ne-am săturat!”
Șapte milioane de români au hipertensiune. Tratamentul modern care le poate reda viața normală
Eveniment
Șapte milioane de români au hipertensiune. Tratamentul modern care le poate reda viața normală
Avertismentul lui Mark Rutte, la București: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” (VIDEO)
Externe
Avertismentul lui Mark Rutte, la București: „Amenințarea Rusiei nu se încheie atunci când se termină războiul. Rusia va deveni o forță de destabilizare în Europa și în lume” (VIDEO)
Percheziții la un mare furnizor de energie. E suspectat că ar fi umflat prețurile pentru a încasa milioane de la statul român / UPDATE: Punct de vedere al Grupului Tinmar
Eveniment
Percheziții la un mare furnizor de energie. E suspectat că ar fi umflat prețurile pentru a încasa milioane de la statul român / UPDATE: Punct de vedere al Grupului Tinmar
Vești uriașe pentru seniori. Ce pensionari primesc 3.000 de lei în plus la pensie, în luna noiembrie, și din ce motiv
Eveniment
Vești uriașe pentru seniori. Ce pensionari primesc 3.000 de lei în plus la pensie, în luna noiembrie, și din ce motiv
Pericol în farfurie! Șunca și baconul sunt mai periculoase decât credeai. Iată ce au descoperit specialiștii
Eveniment
Pericol în farfurie! Șunca și baconul sunt mai periculoase decât credeai. Iată ce au descoperit specialiștii
Ultima oră
13:13 - Mihai Trăistariu se reinventează și pornește pe un nou drum artistic. Ce preț are un tablou pictat de el
13:12 - Incident grav în București: Un cablu de tramvai a căzut peste un om aflat pe trotuar. Traficul, blocat în zonă. Cum s-a întâmplat totul
13:01 - Traian Băsescu, în bătălia pentru Primăria Capitalei. Ce spune fostul președinte despre candidați (VIDEO)
12:55 - Câți bugetari vor fi dați afară. Dispute aprinse în coaliția de guvernare. “Dacă nu decidem săptămâna viitoare, nu se mai poate face nimic pentru 2026”
12:39 - Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)
12:30 - Rareș Bogdan, implicat în rețeaua rezerviștilor lui Georgescu. Ce a discutat europarlamentarul cu generalii SIE
12:13 - Concedieri masive la OMV Petrom. Câți români vor fi dați afară în următoarea perioadă
11:48 - Carnea de porc, tot mai scumpă înainte de Crăciun. Cât plătesc românii în magazine și la țărani în 2025
11:43 - S-a îmulțit numărul „fugarilor” în România: Tehnica pe care o folosesc „clienții” care mănâncă fără să achite nota la restaurante: “Ne-am săturat!”
11:29 - Orice investiție trebuie protejată. Cum te ajută ordinele Stop‑Loss și Take‑Profit?