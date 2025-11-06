Dani Mocanu merge la pușcărie. Manelistul, condamnat pentru tentativă de omor

Celebrul manelist Dani Mocanu merge după gartii. A fost condamnat pentru tentativă de omor.

Câți ani de pușcărie face Dani Mocanu

Manelistul a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat de tentativă de omor de magistrații Curții de Apel Argeș. a fost condamnat după ce acum 3 ani, împreună cu alți indivizi, a bătut un alt bărbat într-o benzinărie din Pitești.

Ce s-a întâmplat în august 2022

Acum 3 ani de zile, Dani Mocanu, fratele său și încă doi indivizi au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.

Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere, iar arată cum manelistul îl ține pe unul dintre bărbați, în timp ce fratele său îl lovește cu bara metalică.

Bărbatul lovit, un fost sportiv, a rămas cu sechele permanente și necesită RMN-uri la fiecare 6 luni pentru tot restul vieții.

Condamnările inițiale pentru Dani Mocanu și fratele său

Inițial, judecătorii Tribunalului Argeş l-au condamnat pe manelist la 5 ani şi 9 luni închisoare. Judecătorii cu contopit pedeapsa cu o condamnare mai veche, cu suspendare. În acelaşi dosar, fratele cântărețului, Ionuţ Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 6 ani şi 4 luni de închisoare.