Radu Miruță îl conectează pe Nicușor Dan la realitate. Îi pune internet în avionul Spartan

Nicușor Dan va avea internet în avionul Spartan, după ce s-a plâns că a fost „deconectat de realitate”. Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că deja se fac teste de comunicații în avionul Spartan folosit de șeful statului.

Nicușor Dan, conectat la realitate de Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, într-o discuție cu jurnaliștii, că președintele Nicușor Dan urmează să beneficieze de acces la internet în aeronava militară Spartan imediat după ce toate condițiile tehnice vor fi îndeplinite.

„Ieri s-a făcut un prim test de comunicații. S-au trimis la producătorul navei Spartan caracteristicile tehnice pentru a ne asigura că nu sunt interferențe. Dacă producătorul ne confirmă că nu există interferențe, problema e rezolvată.”, a spus Radu Miruță, citat de jurnaliștii de la Libertatea.

Pentru ca Nicușor Dan să aibă acces la internet în timpul zborurilor cu aeronava Spartan, nu doar la mesaje text, cum este în prezent, trebuie ca să instaleze echipamente IT suplimentare la bordul avionului, apoi producătorul italian Leonardo trebuie să confirme că nu există probleme tehnice.

Cum a stat Nicușor rupt de realitate în avion

Problema avionului prezidențial a explodat după de Nicușor Dan a rămas blocat în Paris pentru că avionul Spartan folosit de șeful statului nu a putut decola. Incidentul a avut loc chiar acum o săptămână, iar Nicușor Dan a explicat de ce ar trebui să avem un avion prezidențial.

„Acum nu e momentul, dar, de exemplu, în acest avion (Spartan, n.r.) nu avem comunicaţii. Eu, patru ore şi jumătate, am fost deconectat de realitatea din România şi nu e normal acest lucru. „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante, pentru că, una, avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal şi doi, că nu avem comunicaţii înăuntru, în momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi.”, a afirmat .