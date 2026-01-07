Nicușor Dan, pe pistă lângă avionul militar care trebuie să îl aducă acasă. Imagini incredibile cu președintele (VIDEO)

Nicușor Dan este încă blocat în Franța, după ce aseară, din cauza condițiilor meteo, avionul militar Spartan cu care președintele a mers la Paris nu a putut decola. Acum, Nicușor Dan aștepta lângă avion să se curețe pista ca să poată pleca.

Nicușor Dan, în zăpadă pe aeroportul din Paris

La primele ore ale dimineții, Nicușor Dan a oferit imaginile zilei. Președintele României era lângă Spartanul cu care a mers în Franța și aștepta să fie curățată pista ca să poată decola.

Șeful statului a profitat de ocazie și a stat de vorbă cu jurnaliștii veniți din România și a povestit despre copilărie și despre troienele care erau pe vremuri.

Problemele meteorologice care au afectat Franța, au obligat autoritățile reducerea masivă a traficului aerian. Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat anularea a cel puțin 40% din zborurile de pe aeroportul Charles de Gaulle și 25% de pe aeroportul Orly.

Șeful statului a mai rămas blocat cu avionul militar și în Germania

Președintele a povestit că nu e prima dată când rămâne cu avionul militar Spartan blocat într-o țară străină. Șeful statului a povestit că a mai avut o peripeție în Germania când a fost nevoit să își amâne revenirea în România din cauza unei defecțiuni tehnice.

De ce a ales președintele avionul militar

a explicat că deplasarea la Paris a fost realizată cu un avion militar Spartan deoarece România nu își permite, în acest moment, o aeronavă prezidențială. Potrivit șefului statului, această decizie a contribuit la „reducerea de 30 de milioane” de lei din cheltuielile Administrației Prezidențiale.

Președintele a subliniat însă și limitările acestui tip de transport, explicând că lipsa comunicațiilor reprezintă o problemă majoră. „Acum nu e momentul, dar, de exemplu, în acest avion (Spartan, n.r.) nu avem comunicaţii. Eu, patru ore şi jumătate, am fost deconectat de realitatea din România şi nu e normal acest lucru”, a afirmat Nicuşor Dan.