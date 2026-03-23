Împrumuturile prin , contractate de România pentru înarmare, nu vor aduce beneficii economiei românești. Planul lui Radu Miruță. ministrul Apărării, de cheltuire a acestor bani are în vedere ca să se facă de la companii străine.

Împrumuturile SAFE nu sunt pentru economia românească

Tot mai multe voci contestă planul lui Radu Miruță prin care acesta propune achiziții militare prin programul SAFE. După Organizația Patronală „Industria de Apărare” (OPIA) care a transmis că membrii ei nu au fost consultați de Radu Miruță cu privire la cheltuirea celor 16,7 miliarde de euro, împrumutați, a venit și rândul IMM România.

„Aş vrea să atrag atenţia asupra unui lucru care încă nu a pătruns în prim-planul mass-media, şi anume programul şi alocarea programului SAFE, acel program de înarmare de 16,7 miliarde de euro, pentru care România se împrumută în totalitate. Atenţie, deci se împrumută de toţi aceşti bani, 16,7 miliarde de euro. Atragem atenţia că toţi aceşti bani vor părăsi România, că beneficiarii nu sunt companii din România, nu sunt companii producătoare de aici”, a avertizat Florin Jianu, președintele .

Împrumuturile de 16,7 miliarde de euro, prin SAFE, nu vor aduce beneficii economiei românești, avertizează preşedintele IMM România, Florin Jianu. România va fi obligată să returneze aceste sume și dobânzile aferente, în integralitate. Potrivit spuselor sale, este nevoie de o dezbatere aplicată cu producătorii autohtoni, deoarece există mai multe firme specializate în domeniu.

„Într-un moment dificil pe care îl traversează economia României, într-un moment dificil pe care îl traversează bugetul de stat, noi solicităm o dezbatere mai aplicată, cu atenţie asupra economiei româneşti, cu atenţie asupra producătorilor autohtoni, pentru că avem foarte multe firme din acest domeniu al producţiei de utilităţi în ceea ce înseamnă armamentul sau capabilităţi”, a declarat Jianu.

Statul se împrumută fără beneficii pentru industria românească

În acest context, Florin Jianu a subliniat că nu este normal ca statul să contracteze împrumuturile SAFE, iar banii să ajungă la companii din străinătate. Aceasta în condițiile în care generaţii întregi de români vor suporta povara acestor credite făcute de Radu Miruță, fără ca economia naţională să beneficieze.

Programul SAFE permite statelor membre să îşi extindă investiţiile în domeniul apărării prin achiziţii publice comune din industria europeană de apărare. Sunt vizate achiziții pentru capabilităţi prioritare, în vederea asigurării interoperabilităţii şi reducerii costurilor. Pot participa la astfel de proiecte Ucraina şi ţările din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) şi Spaţiul Economic European (SEE).

Intervenția lui Florin Jianu vine la câteva zile după ce oficialii Organizației Patronale „Industria de Apărare” (OPIA) l-au acuzat pe Radu Miruță de lipsă de transparență.

„Toți membrii noștri au nevoie de finanțare pentru a se dezvolta. Astăzi, industra de apărare a devenit un pilon foarte important în economie, iar ei încearcă să se dezvolte pe atât de mult pe cât își dorește și statul să cumpere noi tehnologii”, a explicat Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, președinte OPIA și director general al Romarm, citat de Mediafax.

Împrumuturile SAFE nu sunt pentru industria locală

Radu Miruță, ministrul Apărării a fost acuzat de lipsă de transparență și opacitate în gestionarea acestui program bazat pe împrumuturile de la Comisia Europeană. Răzvan-Marian Pîrcălăbescu, președinte OPIA spunea că producătorii români nu au fost chemați la consultări sau la discuții de reprezentanții guvernului, pe acest subiect.

„Programul SAFE este foarte important. România are o alocare de fonduri de 16,68 miliarde de euro. Este o sumă extrem de bună, mai ales dacă va fi utilizată pentru industria națională de apărare. Investițiile trebuie făcute în special către operatorii economici deja acreditați pe Legea 232, Legea industriei de apărare. Dacă aceste fonduri nu vor fi utilizate pentru industria națională de apărare, există riscul ca ele să nu-și atingă obiectivul. Atunci când vom rambursa creditul în 30-40 de ani, ne putem da seama că nu au avut efectul scontat”, spunea Răzvan-Marian Pîrcălăbescu.

El aprecia că operatorii economici din industria de apărare din țară ar trebui neapărat consultați în perioada următoare.

„Ar trebui să se facă o consultare cu industria de apărare, fiindcă altfel unde pot fi făcute toate aceste investiții? Să faci Greenfield Defense astăzi, pe 16 miliarde de euro, nu ai capacitatea necesară, fiindcă ai nevoie de acreditări. Acreditările pentru industria de apărare durează de obicei între doi și trei ani. Singura opțiune viabilă pentru programul SAFE este de a face investițiile deja în infrastructura existentă fie că vorbim de ROMARM, fie că vorbim de celelalte companii private. Doar aici le-am putea face repede, să nu pierdem această oportunitate și să dăm banii înapoi, chiar dacă ei sunt împrumut”, a mai spus Pîrcălăbescu.

Radu Miruță acuzat de lipsă de transparență

Sorin Grindeanu i-a cerut, la rându-i, ministrului Apărării, , să dea dovadă de mai multă transparență în ce privește destinația pe care o vor avea banii din împrumuturile SAFE. El a avertizat că avertizat ca nu cumva fondurile să fie folosite pentru „shopping”, în condițiile în care creditele SAFE vor fi returnate de români.

„Dacă pe 4 miliarde știm ce se întâmplă, că se construiesc autostrăzi de la Pașcani la Siret și de la Pașcani la Ungheni, ăsta e un lucru foarte bun, pe celelalte 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă. Și sunt bani luați împrumut. Eu înțeleg că trebuie să mergem cu o parte dintre ei să facem shopping”, a spus Grindeanu.

Liderul social-democrat cere informații despre cheltuirea a 11 – 12 miliarde de euro. Ministerul Apărării nu a furnizat suficiente informații publice despre cum va folosi aceste sume.

„Dar o altă parte ar trebui să îi folosim pentru dezvoltarea uzinelor și capacităților noastre naționale. Sigur, dacă am putea să evităm cazuri Salvador, ar fi foarte bine. Doar că eu vreau să văd că acei bani intră în economia românească, că se vor crea locuri de muncă, se vor dezvolta facilități, uzine, și asta ar fi un lucru foarte bun. Deocamdată nu știm nimic”, a spus Grindeanu, citat de Gândul.ro.