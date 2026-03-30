Scandal în coaliție: PNL răspunde amenințărilor PSD. Scenariile luate în calcul de liberali

Scandalul dintre PSD și PNL se adâncește. După valul de atacuri și amenințări făcute de Sorin Grindeanu și oamenii lui, liberalii contraatacă. „Să facă ei Guvern, noi mergem în opoziție”, spune vicepreședintele PNL, Gheorghe Falcă.

Avertismente dure de la PNL pentru PSD

Vicepreședintele PNL, Gheorghe Falcă, a afirmat că liberalii vor avea „două opțiuni” în cazul în care PSD rupe coaliția.

„PNL va avea două opțiuni: sau rămâne în această construcție politică și caută să gestioneze lucrurile în continuare, fie se pregătește pentru a găsi o altă susținere sau pentru a merge în opoziție. Nu este o decizie simplă, e una care implică analize și responsabilitate.

Trebuie să fim realiști: într-un moment de ruptură există costuri și oportunități. Important este ca partidul să aibă în vedere nu doar reacția imediată, ci strategia pe termen mediu și lung, pentru a nu pierde contactul cu electoratul.”, a spus Gheorghe Falcă la .

„PSD vrea să își păstreze modelul de guvernare”

”Campania PSD împotriva domnului Ilie Bolojan nu este despre o persoană, ci este despre un model de guvernare. Noi știm cum a guvernat PSD-ul. Să nu uităm, au avut contracte pentru Anghel Saligny și pentru CNI de peste cinci miliarde de lei, fără a avea bani în buget.

Apoi, în bugetul național nu au pus dobânzile de aproape 13 miliarde de lei. Au supracontractat fonduri europene, adică au semnat contracte de 12 miliarde de lei. În bugetul de stat nu erau puse cinci miliarde de lei TVA de rambursat, ceea ce a blocat economia națională.

Dacă PSD-ul în 20 aprilie va aduce România într-o criză politică și din ultimele mesaje am constatat că dânșii vor retrage miniștrii din Guvern, deci vor duce România într-o criză politică, responsabilitatea va fi a lor, iar noi nu o să mai colaborăm cu ei și evident au posibilitatea, pentru că ei au generat o criză, ei trebuie să o rezolve, să-și formeze un Guvern și evident să conducă România.”, arată Gheorghe Falcă.

Grindeanu, turneu anti-Bolojan prin țară

În acest weekend, a fost într-un adevărat turneu anti-Bolojan prin filialele PSD din țară. Șeful PSD susține că dorința majoritară în partidul pe care îl conduce este debarcarea lui Ilie Bolojan din fruntea Executivului.

Grindeanu a prezentat 3 scenarii, iar părerea unanimă a fost de excludere a continuării la guvernare în actuala formulă cu Ilie Bolojan și cu USR. Variantele care au rămas în analiză în PSD, momentan, sunt ieșirea de la guvernare sau schimbarea coaliției de guvernare.

Ieșirea de la guvernare înseamnă fie că PSD își retrage miniștrii din Guvern și se intră în linie dreaptă spre un guvern minoritar, fie Guvernul este demis prin moțiune de cenzură și șeful statului propune un premier care încearcă să formeze o nouă majoritate.

Armistițiul propus de PSD și discutat în ultimele zile de liderii județeni este schimbarea coaliției de guvernare. Social-democrații propun:

– reîmpărțirea ministerelor și schimbarea prim-ministrului

– modificarea programului de guvernare

– eliminarea USR de la guvernare