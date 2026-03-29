B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Grindeanu flutură scenariul anticipatelor în fața partenerilor de coaliție. Replică la rezoluțiile PNL și USR privind guvernarea fără PSD

Adrian Teampău
29 mart. 2026, 19:24
Foto: Sorin Grindeanu / Facebook
Cuprins
  1. Sorin Grindeanu flutură scenariul anticipatelor
  2. Principala temă a discuțiilor a fost economia
  3. CURS dă PSD pe locul doi în caz de anticipate

Sorin Grindeanu atrage atenția că la orice schimbare a guvernului se ia în considerare scenariul alegerilor anticipate. Liderul PSD a dat replica PNL și USR în contextul rezoluțiilor prin care aceștia au anunțat că nu vor guverna cu social-democrații dacă va fi înlăturat Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu flutură scenariul anticipatelor

Preşedintele PSD a declarat duminică, la Brăila, că scenariul alegerilor anticipate există mereu, pe masă, când se pune problema unor eventuale schimbări de guvern. Sorin Grindeanu a declarat că șansele materializării sunt destul de reduse din cauza prevederilor constituţionale.

„Tot timpul este acest scenariu în momentul în care ai schimbări de guvern. E mai greu realizabil în România din cauza prevederilor constituţionale. Dar, evident, tot timpul este acolo un scenariu  la care se poate ajunge. Sigur, sunt şanse foarte mici de a se întâmpla, dar este şi acest scenariu”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat a avut o întâlnire cu reprezentanții PSD, la Brăila, în contextul consultării interne a partidului cu privire la menținerea actualie formule de guvernare cu Ilie Bolojan premier. În urma discuțiilor care au avut loc în cadrul întreveerii, el a exclus această variantă, de a mai rămâne în actuala formulă de coaliție.

„Ceea ce s-a exclus în cadrul întâlnirii de astăzi, de la fiecare vorbitor în parte, este să rămânem în aceeaşi formulă la guvernare”, a spus Grindeanu.

Principala temă a discuțiilor a fost economia

Sorin Grindeanu a subliniat însă că principala preocupare, a participanților la discuțiile din sală a fost legată de situația economică, iar nu despre cea politică. Potrivit spuselor sale oamenii sunt preocupați de blocajele care există în România, de faptul că economia merge în jos, iar guvernul Bolojan nu dă semne că are cunoștință cum să oprească această cădere.

„Cel mai important la dezbaterea de astăzi a fost faptul că lumea e extrem de preocupată de blocajele care există în acest moment în România, de faptul că economia merge în jos, de faptul că, de exemplu, în ultimele 10 luni s-au pierdut 55.000 de locuri de muncă în sectorul privat, că producţia industrială, de exemplu, a scăzut cu 16% de la o lună la alta, că inflaţia e la 10%. Deci din start trăieşti cu 10% mai prost decât înainte. Ăsta a fost principalul subiect de discuţie astăzi şi căutarea de politici publice prin care noi să găsim soluţii şi viaţa românilor să fie mai bună”, a spus el.

La Brăila a avut loc cea de-a treia întâlnire regională a partidului, aferentă regiunii Sud-Est, în care membri au fost consultați cu privire la continuarea participării PSD la guvernare.

CURS dă PSD pe locul doi în caz de anticipate

PSD s-a clasa pe locul al doilea, dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare, arată ultimul sondaj de tip Omnibus realizat de CURS în luna martie. Potrivit cercetării, partidul condus de Sorin Grindeanu ar acumula 24% din voturile alegătorilor, în vreme ce pe primul loc s-ar situa AUR, cu 33%. PNL se situează pe locul al treilea, cu 16%, în vreme ce USR a stagnează cu 9%, în preferințele alegătorilor.

Sondajul arată că românii au o percepție negativă asupra guvernării, care se accentuează de la o zi la alta. Marea majoritate, 80% dintre cei chestionați, cred că lucrurile merg într-o direcție greșită. Concret opt din zece români spun că țara merge într-o direcție greșită.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, tabolul scenei politice, conform cercetării CURS, ar arăta astfel:

  • AUR – 33% (față de 35% în ianuarie și 35% în decembrie);
  • PSD – 24% (23% în ianuarie, 22% în decembrie)
  • PNL – 16% (18% în ianuarie, 19% în decembrie)
  • USR – 9% (10% în ianuarie, 9% în decembrie)
  • UDMR – 5% (constant față de ianuarie și decembrie)
  • SOS România – 4% (5% în ianuarie și decembrie)
  • POT – 3% (2% în ianuarie, 3% în decembrie)
  • Alte partide – 6%
Tags:
