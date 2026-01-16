Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)

Un scandal întreg a ieșit între PNL și PSD odată cu sosirea premierului Bolojan la Iași. După ce primarii PSD au anunțat că nu vin la întâlnirea cu șeful Guvernului, PNL a ieșit la atac și acuză că ordinul pentru boicotarea întâlnirii cu Bolojan a venit de la Grindeanu.

Ilie Bolojan a mutat scandalul PNL – PSD la Iași

Ipocrizia PSD Iași atinge cote alarmante. Mai mulți primari social-democrați au confirmat prezența la întâlnirea cu Ilie Bolojan dar au primit apoi telefoane de amenințare, susțin cei din PNL.

„PNL IAȘI respinge ferm retorica populistă, mincinoasă și panicardă lansată astăzi de PSD Iași la adresa Premierului Ilie Bolojan. Atacul concertat al social-democraților nu este despre „grija față de comunități”, ci despre teama de reformă, despre disperarea de a pierde controlul asupra banilor publici risipiți și despre refuzul de a accepta că vremea „dosarului cu șină” și a sinecurilor de partid a apus.

Mai mulți primari PSD au confirmat inițial participarea la întâlnirea cu Ilie Bolojan, într-un act de conștiință personală. Au primit apoi telefoane și ordin de la centru să refuze și li s-a livrat un punctaj populist. Protestul primarilor PSD Iași nu are nicio legătură cu ceea ce gândesc fiecare în mod personal, ci cu amenințări venite pe linie de partid.”, scrie Alexandru Muraru, deputat și președinte PNL Iași.

Ce spun primarii PSD din Iași

Reacția liberalilor vine după ce PSD Iași a dat un comunicat în care a anunțat că .

„Premierul „Taie-Tot”, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerităţii, vine la Iaşi, astăzi, să se întâlnească cu primarii din judeţ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate.

Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părţile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităţilor locale. Ignorarea partenerilor politici şi a opiniei publice este inacceptabilă.

După o atentă analiză, primarii PSD din judeţul Iaşi au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie.”, arată PSD Iaşi.

Bolojan, huiduit când a ajuns la Iași

Vizita lui Ilie Bolojan la Iași a început, de altfel, prost. Șeful Guvernului a fost huiduit de mai multe persoane când a ajuns la , acolo unde era programată întâlnirea cu primarii din județ.