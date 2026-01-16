Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Organizația PSD Iași a anunțat, printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, că primarii social-democrați vor boicota întâlnirea programată vineri cu premierul Ilie Bolojan. Această decizie vine într-un moment tensionat, având în vedere că PSD și PNL sunt parteneri în coaliția de guvernare.

Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Care sunt motivele boicotului

Reprezentanții PSD Iași acuză premierul că a organizat o întâlnire formală, fără consultări reale, și că măsurile de austeritate au fost deja decise unilateral, fără implicarea comunităților locale.

”Reflexele antidemocratice ale premierului „Taie-Tot”: consultări formale, opacitate totală Premierul „Taie-Tot”, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerității, vine la Iași, astăzi, să se întâlnească cu primarii din județ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea , fără o consultare reală cu toate părțile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităților locale. Ignorarea partenerilor politici și a opiniei publice este inacceptabilă. După o atentă analiză, primarii PSD din județul Iași au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”, se arată în comunicatul PSD Iași publicat pe .

De ce nu au fost invitați parlamentarii PSD Iași

PSD Iași critică faptul că parlamentarii partidului, care asigură majoritatea parlamentară și reprezintă județul, nu au fost incluși în discuții:

”În condițiile în care PSD este parte a coaliției de guvernare, este inexplicabilă poziția lui Ilie Bolojan. La discuția de astăzi nu au fost invitați parlamentarii PSD Iași. În fapt, cei care contribuie, prin voturile lor, la asigurarea unei majorități în Parlament. Ca partid situat pe primul loc în preferințele ieșenilor la alegerile parlamentare de la sfârșitul anului 2024, PSD trebuia să se afle la masă cu premierul pentru a discuta, dincolo de măsurile de restricție bugetară, și un plan serios de investiții publice pentru zona noastră. Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, refuză o astfel de întrevedere în interesul ieșenilor.”, se mai arată în același comunicat.

Ce reproșuri mai aduce PSD Iași premierului Bolojan

Partidul mai reclamă lipsa transparenței și refuzul premierului de a organiza o conferință de presă sau de a permite accesul jurnaliștilor locali:

”La fel de neînțeles, nici jurnaliștilor locali nu le este asigurat accesul, nu a fost anunțată nicio conferință de presă. De ce se teme Ilie Bolojan să răspundă întrebărilor ziariștilor? Ieșenii trebuie să fie informați și implicați în toate hotărârile ce le vor afecta viețile. PNL are o abordare care arată lipsă de respect, opacitate și dispreț față de valorile democratice.”, potrivit aceluiași comunicat emis.

Amintim că organizația PSD Iași este condusă de deputatul Petru-Bogdan Cojocaru.