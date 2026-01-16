B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Primarii social-democrați refuză să participe la discuții: „Premierul ‘Taie-Tot’, acest propovăduitor al austerității”

Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Primarii social-democrați refuză să participe la discuții: „Premierul ‘Taie-Tot’, acest propovăduitor al austerității”

Ana Maria
16 ian. 2026, 10:24
Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Primarii social-democrați refuză să participe la discuții: Premierul 'Taie-Tot', acest propovăduitor al austerității
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Organizația PSD Iași a anunțat, printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, că primarii social-democrați vor boicota întâlnirea programată vineri cu premierul Ilie Bolojan. Această decizie vine într-un moment tensionat, având în vedere că PSD și PNL sunt parteneri în coaliția de guvernare.

Ilie Bolojan, sfidat de PSD Iași. Care sunt motivele boicotului

Reprezentanții PSD Iași acuză premierul că a organizat o întâlnire formală, fără consultări reale, și că măsurile de austeritate au fost deja decise unilateral, fără implicarea comunităților locale.

Reflexele antidemocratice ale premierului „Taie-Tot”: consultări formale, opacitate totală Premierul „Taie-Tot”, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerității, vine la Iași, astăzi, să se întâlnească cu primarii din județ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părțile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităților locale. Ignorarea partenerilor politici și a opiniei publice este inacceptabilă. După o atentă analiză, primarii PSD din județul Iași au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”, se arată în comunicatul PSD Iași publicat pe Facebook.

De ce nu au fost invitați parlamentarii PSD Iași

PSD Iași critică faptul că parlamentarii partidului, care asigură majoritatea parlamentară și reprezintă județul, nu au fost incluși în discuții:

”În condițiile în care PSD este parte a coaliției de guvernare, este inexplicabilă poziția lui Ilie Bolojan. La discuția de astăzi nu au fost invitați parlamentarii PSD Iași. În fapt, cei care contribuie, prin voturile lor, la asigurarea unei majorități în Parlament. Ca partid situat pe primul loc în preferințele ieșenilor la alegerile parlamentare de la sfârșitul anului 2024, PSD trebuia să se afle la masă cu premierul pentru a discuta, dincolo de măsurile de restricție bugetară, și un plan serios de investiții publice pentru zona noastră. Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, refuză o astfel de întrevedere în interesul ieșenilor.”, se mai arată în același comunicat.

Ce reproșuri mai aduce PSD Iași premierului Bolojan

Partidul mai reclamă lipsa transparenței și refuzul premierului de a organiza o conferință de presă sau de a permite accesul jurnaliștilor locali:

La fel de neînțeles, nici jurnaliștilor locali nu le este asigurat accesul, nu a fost anunțată nicio conferință de presă. De ce se teme Ilie Bolojan să răspundă întrebărilor ziariștilor? Ieșenii trebuie să fie informați și implicați în toate hotărârile ce le vor afecta viețile. PNL are o abordare care arată lipsă de respect, opacitate și dispreț față de valorile democratice.”, potrivit aceluiași comunicat emis.

Amintim că organizația PSD Iași este condusă de deputatul Petru-Bogdan Cojocaru.

Tags:
Citește și...
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
Politică
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei. Ce teme au dominat discuțiile de la Palatul Victoria
Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului
Politică
Un senator POT vrea ca bolnavii de cancer să plătească 5% din costul tratamentului
Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”
Politică
Ce impozit pe casă plătește Traian Băsescu: „E o creștere consistentă”
Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
Politică
Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
CTP: „Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. Gazetarul, critici dure pentru Ciucu și Bolojan
Politică
CTP: „Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. Gazetarul, critici dure pentru Ciucu și Bolojan
Nicușor Dan trage un semnal de alarmă. Scena globală e haotică, iar 2026 va fi un an dificil: „Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm”
Politică
Nicușor Dan trage un semnal de alarmă. Scena globală e haotică, iar 2026 va fi un an dificil: „Este un test în care nu ne putem permite să eșuăm”
Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu: „Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs”
Politică
Mesajul lui Călin Georgescu de ziua lui Mihai Eminescu: „Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs”
EXCLUSIV: Primarul PNL din Cavnic, mesaj dur pentru Bolojan. „Sunt niște cămătari. Ne-au luat banii, noaptea ca hoții” (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Primarul PNL din Cavnic, mesaj dur pentru Bolojan. „Sunt niște cămătari. Ne-au luat banii, noaptea ca hoții” (VIDEO)
Radu Miruță îl conectează pe Nicușor Dan la realitate. Îi pune internet în avionul Spartan
Politică
Radu Miruță îl conectează pe Nicușor Dan la realitate. Îi pune internet în avionul Spartan
Cristina Prună și Claudiu Năsui cer schimbări în USR: Referendum intern pentru limitarea mandatelor în funcții publice: „Maxim Două Mandate”
Politică
Cristina Prună și Claudiu Năsui cer schimbări în USR: Referendum intern pentru limitarea mandatelor în funcții publice: „Maxim Două Mandate”
Ultima oră
11:07 - România, cea mai ieftină țară din UE la alimente și băuturi nealcoolice. Prețuri la 78% din media europeană.
11:05 - Mai mulți indivizi au intrat în casa unui interlop și i-au furat seiful cu aproape un kg de aur și un milion de euro. Mesajul de amenințare al interlopului (VIDEO)
10:52 - Poporul care a intrat deja în anul 2976. Secretul calendarului amazigh
10:39 - Decizia pe pensiile speciale, amânată din nou de CCR. Curtea Constituțională mai discută abia luna viitoare
10:31 - Pasageră Ryanair, despăgubită cu mii de euro după ce a suferit arsuri grave într-un avion: „A fost absolut șocant”
09:55 - Un director ANRE a lipsit de la muncă fix când se tăiau posturile: “Mi-am luat concediu medical”. Ce salariu are
09:44 - De ce este recomandat să ridici ștergătoarele mașinii iarna? Greșeala care poate duce la reparații costisitoare
09:41 - Gheața formată pe trotuare a făcut ravagii în Cluj-Napoca. Pietoni răniți și trafic îngreunat: „E foarte alunecos și nu se vede”
09:23 - Fostul președinte al Coreei de Sud, condamnat la închisoare pentru tentativă de lege marțială. Câți are are de executat
09:12 - „Cel mai prețios dar de pe Pământ”. Cum recomandă Dalai Lama să-ți începi dimineața pentru o zi echilibrată