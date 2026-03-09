Donald Trump se arată relaxat față de ultima majorare a prețului petrolului, provocată de din . El a tranmis un mesaj, pentru susținătorii săi, încercând să-i liniștească.

Donald Trump încearcă să-și calmeze susținătorii

de petrol a depășit 100 de dolari, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, ajungâd la aproape 111 de dolari. În acest context, Donald Trump a transmis un mesaj pe platforma sa socială, Truth Social, în care a spus că scumpirea este doar o problemă de moment. Mai mult, a spus că Scumpirea este un „foarte mic preț de plătit pentru pacea și securitatea Statelor Unite și a lumii”, relatează AFP.

„Doar proştii cred altfel!”, a adăugat Trump.

Șeful de la Casa Albă a dat asigurări că prețul ţiţeiului va „scădea rapid atunci când distrugerea ameninţării nucleare iraniene va fi încheiată”.

Piețele energetice se confruntă cu un șoc uriaș în contextul prelungirii crizei din Golful Persic. Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, în contextul în care războiul provoacă cea mai mare perturbare a aprovizionării din istorie.

Contractele futures Brent au ajuns la 119 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu aproximativ 30%, la 118 dolari. Această creștere vine după suspendarea producției de către marii producători din regiune, Kuweit, Iran și Emiratele Arabe Unite. Situația este și mai complicată din cauza blocării de facto a strâmtorii Ormuz prin care se desfășoară traficul maritim de țiței.

Strâmtoarea Ormuz, punctul fierbinte al pieței de petrol

În ciuda mesajului relaxat transmis de Donald Trump, analiștii sunt îngrijorați de ceea ce se petrece în Golful Persic. Aproximativ o cincime din rezerva mondială de petrol și gaze naturale lichefiate trece prin Strâmtoarea Ormuz.

Traficul naval a fost întrerupt, de conflictul miltiar, iar acum se pare că peste 1.000 de nave așteaptă ca situația să se deblocheze. Numeroși armatori evită să trimită petroliere în regiune din cauza riscurilor reprezentate de rachete, drone și atacurile asupra navelor.

„Ceea ce se întâmplă astăzi nu e doar cel mai rău scenariu posibil. E ceva care până acum era de neconceput”, spune analistă Natasha Kaneva de la JPMorgan.

Piețele bursiere nu țin cont de Donald Trump

Șocul energetic s-a extins deja la piețe, bursele asiatice înregistrând pierderi în primele ore ale zilei de luni, 9 martie. În ciuda apelului lansat de Donald Trump, indicele Nikkei din Japonia a scăzut cu peste 6%. Indicele Kospi din Seul a înregistrat pierderi de peste 8%, în timp ce pierderi semnificative au fost înregistrate și pe alte piețe asiatice, de la Hong Kong până în Australia.

Acțiunile companiilor de tehnologie și semiconductori au fost supuse, de asemenea, unor presiuni puternice. Investitorii se tem că o criză prelungită va afecta creșterea globală.

În același timp, prețurile combustibililor sunt deja în creștere în mai multe țări. Istoricul în domeniul energiei, Daniel Yergin, avertizează că, într-o situație de criză prelungită, de câteva săptămâni, efectele vor fi globale. Impactul va fi deosebit de sever în Europa și Asia, care depind în mare măsură de importurile combustibili din Golful Persic.

„Aceasta este cea mai mare perturbare din istorie în ceea ce privește producția zilnică de petrol. Dacă va continua, va provoca reacții în lanț în întreaga economie globală”, a remarcat el, citat de presa elenă.