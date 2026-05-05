Simion: „Fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR”. Critici pentru UDMR (VIDEO)

Traian Avarvarei
05 mai 2026, 21:08
George Simion, liderul AUR. Sursa foto: George Simion / Facebook

George Simion, liderul AUR, a criticat UDMR pentru că n-a votat moțiunea de cenzură și a lansat un apel către etnicii maghiari să se alăture AUR dacă vor să fie reprezentați politic.

Simion, apel către etnicii maghiari să se înscrie în AUR

„Etnicii maghiari, cetăţeni români care au ieşit în stradă la începutul anului împotriva taxelor lui Bolojan, la Miercurea Ciuc, la Odorheiu Secuiesc, la Sfântu Gheorghe şi în alte părți, au cerut reprezentanţilor lor în Parlament să voteze moţiunea de cenzură.

UDMR are o problemă de reprezentativitate, a justificat nevotarea moţiunii prin faptul că a fost introdusă de AUR. AUR respectă vocea românilor care şi-au dat votul pentru noi şi ar fi fost cazul ca şi reprezentanţii UDMR din Harghita, Covasna, Mureş, Cluj, Satu Mare şi de peste tot unde există etnici maghiari pe care îi iubim şi îi considerăm cetăţeni cu drepturi depline ai României… Arată că UDMR şi-a trădat alegătorii. (…)

Fac un apel la toţi etnicii maghiari care vor să aibă reprezentare politică să se înscrie în AUR, indiferent de etnie – romi, lipoveni, maghiari. Avem mulţi membri acum în AUR şi, de altfel, fac acest apel către toţi cetăţenii României”m a declarat George Simion.

