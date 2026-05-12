Misteriosul incident s-a petrecut în urmă cu doi ani, pe 23 decembrie, în 2024, în Marea Mediterană. O s-a scufundat în condiții inexplicabile, după ce a explodat, în largul coastelor Spaniei.

O investigație a jurnaliștilor de la CNN a readus incidentul în atenția opiniei publice. Există suspiciunea că vasul transporta două reactoare nucleare pentru submarine, având ca posibilă destinație Coreea de Nord.

Misteriosul incident din largul coastelor Spaniei

Nava, „Ursa Major”, s-a scufudat la 23 decembrie 2024 la aproximativ 60 de mile marine distanță de coastele Spaniei. Investigația jurnalistică sugerează că misteriosul incindent ar fi fost urmare a unei intervenţii a forțelor militare occidentale. Scopul ar fi fost de a împiedica Rusia să trimită o îmbunătăţire a tehnologiei nucleare către un aliat cheie, .

În susținerea acestei teorii stă faptul că nava a pornit la doar două luni după ce a trimis trupe ca să ajute Rusia în războiul din Ucraina.

O serie de activităţi militare care s-au desfășurat recent în jurul epavei au fost de natură să ridice semne de întrebare cu privire la încărcătura misterioasă şi la destinaţia sa. Mai multe avioane americane de detectare nucleară au survolat nava scufundată de două ori în ultimul an, potrivit datelor publice de zbor.

Epava a fost vizitată la o săptămână după scufundare de o navă despre care se crede că ar aparține Rusiei și s-ar ocupa cu spionajul maritim. În urma acestei vizite în zonă, au fost declanșate alte patru explozii, au relatat surse familiarizate cu ancheta vizând incidentul.

Cum s-a produs incidentul

Se speculează că pentru scufundarea navei Ursa Major ar fi fost folosit un tip rar de torpilă pentru a perfora corpul navei. Misteriosul incident a avut loc în ultimele zile ale preşedinţiei lui Joe Biden, când războiul din Ucraina atingea apogeul în favoarea Moscovei. SUA dorea să nu escaladeze direct conflictul cu Moscova.

Guvernul spaniol a evitat să dea prea multe informații. A transmis doar un comunicat potrivit căruia căpitanul rus al navei ar fi spus anchetatorilor spanioli că „Ursa Major” transporta componente pentru două reactoare nucleare similare folosite pe submarine. El nu știa dacă acestea erau încărcate cu combustibil nuclear.

Istoria vasului implicat în misteriosul incident

Ursa Major, cunoscută şi sub numele de Sparta 3, a fost o navă veche care a fost utilizată în campania militară rusă din Siria. De aici a evacuat echipamentului rus. Vasul a acostat în portul de alimentare cu combustibil Ust-Luga din Golful Finlandei pe 2 decembrie, înainte de a se deplasa la o instalaţie de containere din docurile din Sankt Petersburg.

Din datele publice vasul se îndrepta spre Vladivostok, în Extremul Orient al , când a plecat pe 11 decembrie, și transporta două „capace de canalizare” mari, 129 de containere goale şi două macarale Liebherr de mari dimensiuni.

În octombrie acelaşi an, proprietarul său, compania Oboronlogistics, afiliată statului, a declarat într-un comunicat că navele sale au primit autorizaţie pentru transportul de materiale nucleare. Imaginile video analizate de , arată containerele aşezate în interiorul corpului navei, cu un spaţiu lăsat dedesubt. Aici urmau să fie așezate „capacele de canalizare”.

Nava s-a deplasat de-a lungul coastei franceze, după care a fost urmărită de aeronavele şi navele Marinei portugheze, potrivit unui comunicat al Marinei. Urmărirea a încetat pe 22 decembrie 2024. Vasul a intrat în apele teritoriale spaniole și a încetinit brusc. Echipele de salvare spaniole au luat legătura cu echipajul și au verificat dacă există vreun pericol. Echipajul navei a răspuns că totul era în regulă.

Aproximativ 24 de ore mai târziu, nava a deviat brusc de la curs şi, la ora 11:53 GMT, pe 23 decembrie, a emis un apel urgent de ajutor. Ancheta ulteriorară a relatat că suferise trei explozii la tribord, probabil în apropierea sălii motoarelor. Nava s-a înclinat și nu s-a mai putut mișca, arată un videoclip de pe reţelele sociale.

Echipajul a fost evacuat de urgență

Cei 14 membri ai echipajului au fost evacuaţi cu o barcă de salvare şi au fost preluaţi de o navă spaniolă. La ora 19:27, o navă militară spaniolă a sosit pentru a oferi asistenţă. Jmătate de oră mai târziu, una dintre navele militare ruse care escortaseră Ursa Major, Ivan Gren, a ordonat navelor din apropiere să se menţină la o distanţă de două mile marine. Ulterior a solicitat să fie predați membrii echipajului salvat.

Autorităţile spaniole au insistat că trebuie să desfăşoare operaţiunea de salvare şi au trimis un elicopter să verifice dacă există supravieţuitori. Imaginile vizionate de CNN arată un salvator care încearcă să intre în sala motoarelor navei. Acesta constată că este sigilată și se oprește. Apoi, verifică spaţiile de locuit în căutarea supravieţuitorilor.

La acel moment, Ursa Major părea stabilă şi era puţin probabil să se scufunde, potrivit sursei familiarizate cu ancheta. La ora 21:50, Ivan Gren a tras o serie de rachete de semnalizare roşii deasupra zonei, urmate de patru explozii. Patru semnale seismice similare au fost înregistrate la acea oră, în acea zonă aproximativă, modelul asemănându-se cu cel al minelor subacvatice, a transmis Reţeaua Seismică Naţională Spaniolă pentru CNN.

Până la ora 23:10, nava Ursa Major a fost declarată scufundată, potrivit sursei familiarizate cu ancheta spaniolă.

Autoritățile spaniole anchetează misteriosul incident

Cei 14 supravieţuitori ruşi au fost interogaţi de poliţia şi anchetatorii spanioli. Echipajul navei a fost repatriat în Rusia câteva zile mai târziu. Căpitanul rus a fost „presat să clarifice ce a vrut să spună prin «capace de canalizare»”, articolele enumerate iniţial în documentele navei. În cele din urmă a mărturisit că erau componentele a două reactoare nucleare similare cu cele utilizate de submarine.

Sursa familiarizată cu ancheta a spus că Igor Anisimov, căpitanul rus, credea că va fi deviat către portul nord-coreean Rason pentru a livra cele două reactoare.

La patru zile după scufundare, proprietarul navei, Oboronlogistics, a descris incidentul drept un „atac terorist ţintit” şi a afirmat că au avut loc trei explozii. O săptămână mai târziu, armata rusă s-a întors la locul incidentului cu o navă de cercetare „Yantar. Acesta a staţionat deasupra epavei timp de cinci zile, înainte ca alte patru explozii să fie detectate, posibil vizând rămăşiţele navei de pe fundul mării.

Secrete nucleare de intere pentru Armata SUA

Armata SUA a manifestat, de asemenea, interes pentru zonă, trimiţând de două ori un avion rar şi sofisticat de „detectare a armelor nucleare”, WC135-R, deasupra locului incidentului. Ultima oară s-a întâmplat pe 6 februarie anul acesta, conform datelor de zbor disponibile public. Un purtător de cuvânt al bazei 55th Wing din Offutt, Nebraska, a confirmat că rolul aeronavei este, de obicei, „de a sprijini colectarea şi analiza resturilor nucleare.

Afirmaţia că Coreea de Nord ar fi fost probabil destinatarul celor două reactoare care se presupune că se aflau la bord vine după ce regimul de la Phenian a publicat, în decembrie 2025, imagini cu primul său submarin nuclear. În imagini apare Kim Jong Un arătând carena sigilată a navei, astfel că nu există dovezi că în interior se află un reactor nuclear funcţional.

Mike Plunkett, analist senior în domeniul platformelor navale la Janes, o companie de informaţii din domeniul apărării, a declarat că este puţin probabil ca reactoarele, dacă sunt noi, să fi fost transportate cu combustibil în ele.

„Dacă aceste reactoare provin de la submarine scoase din funcţiune, atunci vor fi radioactive, deşi, evident, nu la fel de mult ca şi cum ar fi fost încărcate complet cu combustibil”, a spus el.