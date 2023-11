Simona Spătaru (USR), despre proiectul noii Legi a pensiilor: E întârziat și prevede tot felul de aberații. PSD și PNL n-au soluții pentru rezolvarea inechităților (VIDEO)

Senatoarea USR Simona Spătaru a criticat , susținând că vine foarte târziu și conține niște aberații. S-a ajuns aici, a punctat aceasta, pentru că PSD și PNL în fapt pentru a rezolva inechitățile din sistem. La asta se adaugă și gaura din bugetul țării, care e tot mai mare tot din cauza proastei guvernări.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Simona Spătaru (USR), despre proiectul noii Legi a pensiilor

„Mai întâi să spunem că această lege e așteptată din primul trimestru al acestui an. Suntem în întârziere din PNRR cu foarte mult timp, iată că trei sferturi de an am stat pe loc.

Și după ce că a stat atât de mult pe loc, observăm că ea nu are șanse să producă efecte juridice nici măcar la anul. E anunțat octombrie 2024, dar din ce vedem pe dispozițiile tranzitorii mă îndoiesc.

Dacă discutăm pe tehnică legislativă, e total imprevizibil – nu mai spun incorect, că se produce inechitate – cum îți va fi calculată pensia pentru că se spune acolo de un raport prezentat de niște experți, în funcție de care guvernul aflat atunci la conducere poate să facă X sau Y. Nu se poate să pui așa ceva în lege. Indiferent, un guvern care va fi atunci poate să facă oricum analize și să ia măsuri. Nu poți pune într-o lege cadru general pentru viitor, o lege a pensiilor în care să scrii aberațiile acestea.

Mesajul e că nu au soluții, nu îndreaptă inechitățile nici acum, când au prezentat draftul, nici pentru anii viitor. Rămâne ce avem: și soluții zero pentru ieșirea la pensie”, a declarat senatoarea USR Simona Spătaru, pentru B1 TV.

Ce prevede proiectul noii Legi a pensiilor

Proiectul de lege discutat marți în coaliție prevede, printre altele, o majorare a pensiilor care va depinde de procentul de creștere a veniturilor la bugetul de asigurări sau de rata inflației (se va alege procentul mai avantajos).

Totodată, potrivit inițiativei, pensiile vor crește anual, în luna ianuarie, și stagiul minim de cotizare în funcție de evoluția speranței de viață din România. De asemenea, mai sunt prevăzute puncte pentru a stimula prelungirea vieții profesionale peste stagiul de cotizare de 25 de ani.