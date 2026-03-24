Alfred Simonis (PSD), președintele Consiliului Județean (CJ) Timiș, e acuzat de presa locală că și-a sporit considerabil averea de când a preluat această funcție, având acum chiar „un ansamblu rezidențial” ce „concurează cu Palatul Cotroceni”. Simonis spune că situația e alta și acuză presa locală că minte.

Simonis are o proprietate cât o stradă

În comuna Moșnița Nouă, pe strada Ciutei, mai multe imobile sunt concentrate în același perimetru. Potrivit documentelor publice, o întreagă stradă este ocupată de proprietăți asociate aceleiași familii: familia Simonis, scrie

Culmea, odată ce acolo s-a mutat familia Simonis, a apărut brusc infrastructura – canalizare, asfalt, trotuare, căi de acces. Alții trebuie să aștepte cu anii aceste facilități, dar pentru Simonis a fost suficient ca fratele său să devină primar.

Liderul social-democrat spune că acolo nu e o casă, ci o viitoare sală de evenimente, dar documentele oficiale îl contrazic, mai informează

În extrasul de carte funciară aferent celor cinci parcele pe care a fost ridicată construcția apare negru pe alb: casă de locuit, cu o suprafață desfășurată de 739 mp, cam cât șapte case obișnuite. În același document figurează și un garaj de 164 mp, echivalentul a trei apartamente de bloc, precum și o piscină de 47 mp.

Proprietatea este completată de încă o clădire, de aproximativ 150 mp, ridicată pe parcela învecinată, care însă nu apare încă în acte.

„Dacă tot vorbim de acest imobil, este un imobil, un concept, dacă doriți, nou, o investiție care va scoate profit în anii următori pentru a organiza evenimente”, a mai declarat Alfred Simonis.

Totuși, remarcă jurnaliștii, orice antreprenor are nevoie de luni bune pentru a schimba destinația unei locuințe în sală de evenimente.

Ce spune Simonis despre imobilul uriaș

Însă Alfred Simonis insistă că articolul de presă e o minciună, iar respectivul imobil va deveni sală de evenimente din luna mai.

„În primul rând, este o mare minciună. Acel imobil nu e casa mea, ca să fie foarte clar. În al doilea rând, eu am făcut o greșeală, cred, ca om politic și anume aceea de a nu discuta foarte mult despre componenta de om de business pe care o am. Despre cifrele de afaceri pe care le au companiile mele, despre activitatea mea economică, comercială în privat. Și poate că întrebările sunt pertinente și de aceea e foarte bine să să răspund la ele. Eu sunt om de afaceri înainte să fiu președintele Consiliului Județean. Ca să fie clar. Tot ceea ce dețin în proprietate personală sau în activele societăților comerciale, le am dinainte să fiu președintele Consiliului Județean Timiș”, a declarat Simonis, într-o conferință, potrivit

Șeful CJ Timiș mai spune că e poate singurul politician din județ care plătește taxe mai mari decât salariul: „Eu am acțiuni la mai multe societăți comerciale, împreună cu fratele meu, cu soția mea sau separat. Niciuna dintre dintre aceste societăți nu are vreun contract cu statul. Nici măcar un contract cu statul român, niciuna din firmele pe care le avem separat sau împreună eu și fratele meu. Sunt unul dintre puținii, dacă nu singurul om politic din acest județ care plătește taxe mai mult decât salariu, mult mai mult decât salariul pe care-l iau de la stat. Ca să fie foarte clar”.