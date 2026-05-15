Flavia Codreanu
15 mai 2026, 09:06
sursă foto: Instagram/ Eurovision

România a reușit să se califice în marea finală a concursului Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a impresionat publicul din Viena cu piesa „Choke Me”, iar reacția ei a fost cât se poate de autentică. 

Cum a reacționat artista după ce România a reușit calificarea

Alexandra Căpitănescu a avut o apariție electrizantă pe scena din Austria, reușind să ridice sala în picioare.

Imediat după anunțarea rezultatelor, artista s-a declarat recunoscătoare pentru fiecare vot primit și a mărturisit că acest moment este un vis împlinit.

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru Libertatea.

Ce urmează pentru Alexandra Căpitănescu sâmbătă seară

După ce țara noastră a trecut de a doua semifinală, Alexandra se pregătește acum pentru show-ul decisiv de pe 16 mai.

Artista le-a mulțumit susținătorilor care i-au trimis mesaje de încurajare și i-a rugat pe fani să îi fie alături în continuare.

„Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

Cine sunt adversarii din finala

În marea finală de sâmbătă vor urca pe scenă reprezentanții a 25 de țări.

Printre aceștia se numără cele 20 de state calificate în cele două semifinale, țara gazdă, Austria, și grupul celor „cinci mari” state: Marea Britanie, Franța, Germania și Italia.

Momentul în care România a reușit să obțină locul în finală a fost unul extrem de emoționant, prezentatoarea TVR fiind surprinsă în timp ce își exprima entuziasmul în direct.

Cei 25 de finaliști de la Eurovision Song Contest 2026 sunt:

Cosmo (Austria) -„Tanzschein”

Monroe (Franța) – „Regarde”

Sarah Engels (Germania) – „Fire”

Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si” Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei”

Satoshi (Moldova) – „Viva Moldova”

Felicia (Suedia) – „My System”

Lelek (Croația) – „Andromeda”

Akylas (Grecia) – „Ferto”

Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”

Noam Bettan (Israel) – „Michelle”

Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”

Alicja (Polonia) – „Pray”

Senhit (San Marino) – „Superstar”

Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”

Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me”

DARA (Bulgaria) – „Bangaranga”

Leleka (Ucraina) – „Ridnym”

Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”

Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse”

Aidan (Malta) – „Bella”

Antigoni (Cipru) – „Jalla”

Alis (Albania) – „Nan”

Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem”

Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”

