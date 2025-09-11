AUR continuă să crească în preferințele electoratului, având 40.8% în intențiile de vot, PSD crește de asemenea, iar PNL și USR scad, arată cel mai recent sondaj realizat de INSCOP.
Potrivit sondajului, 40.8% dintre alegători ar vota cu AUR, față de 40.5% câți erau în iunie 2025 și 38.1% în mai. Se observă, deci, o creștere lentă, dar sigură.
PSD e cotat la 17.9%, față de 13.7% în iunie 2025 și 17.4% în mai 2025.
În schimb, PNL a scăzut în sondaj la 15.2%, față de 17.3% în iunie 2025. La fel și USR, de la 13.1% în iunie 2025 la 12.8% acum.
POT ar fi votat de 3.3% dintre alegători, față de 4.2% în iunie 2025, iar UDMR de 4%, față de 5.2% în iunie 2025.
Cât despre SOS România, acesta are 2.8% în intențiile de vot din cel mai recent sondaj INSCOP, față de 1.9% cât avea în iunie 2025.
Sondajul INSCOP – Informat a fost realizat în perioada 1-9 septembrie 2025, prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice). Au răspuns 1.103 de persoane, eroarea maximă admisă a datelor fiind de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.
Remus Ștefureac, directorul INSCOP, remarcă faptul că electoratul este puternic polarizat, partidele de la Putere și cele din Opoziție având, practic, procente foarte apropiate.
„Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o ușoară scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR. Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT si SOS) de aproximativ 47%”, a mai explicat Remus Ștefureac, într-o postare pe Facebook.
Amintim că INSCOP a realizat un sondaj și în luna august, de data aceasta legat de alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, scrutin al cărui dată nu a fost încă stabilit de Guvern.
Sondajul îl dă pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, pe primul loc în intențiile de vot, cu 26,2%. Pe locul 2 e Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6, cu 23,8%, urmat de realizatoarea TV Anca Alexandrescu, din partea AUR, cu 21,2%, iar pe locul 4 e Cătălin Drulă (USR), cu 18,4%. Într-un al doilea scenariu, cu liderul AUR, George Simion, în locul Ancăi procentele arată astfel: 26,9% pentru Băluță, 23,6% pentru Ciucu, 22% – Simion, 16,9% – Drulă, 8,5% – Ciceală.
În aceeași perioadă, un sondaj CURS îl dădea pe primul loc pe Daniel Băluță, cu 24%, dar urmat de Cătălin Drulă (USR) – 20% și de Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) la egalitate, cu 11%. Anca Alexandrescu apare ca independentă, cu 9%.