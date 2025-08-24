Un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL îl dă pe Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, cu cele mai mari șanse, în acest moment, să câștige alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. PNL a publicat rezultatele sondajului și a explicat și de ce a făcut acest lucru.

Cuprins

Ce arată sondajul INSCOP despre alegerile pentru Primăria Capitalei

De ce spune PNL că a decis să publice sondajul

Sondajul îl dă pe Daniel Băluță pe primul loc în intențiile de vot, cu 26,2%, într-un prim scenariu. Pe locul 2 e Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6, cu 23,8%, urmat de realizatoarea TV Anca Alexandrescu, din partea AUR, cu 21,2%, iar pe locul 4 e Cătălin Drulă (USR), cu 18,4%. Candidata SENS, Ana Ciceală, e cotată cu 8,5%, iar 1,9% dintre respondenți au spus că ar vota cu altcineva.

Datele variază puțin în al doilea scenariu, în care în locul Ancăi Alexandrescu apare liderul AUR, George Simion: 26,9% pentru Băluță, 23,6% pentru Ciucu, 22% – Simion, 16,9% – Drulă, 8,5% – Ciceală.

Sondajul a fost realizat în august, pe 1.107 de respondenți, eroarea fiind de +/- 2,9%.

PNL a transmis că nu voia să publice sondajul, dar a făcut-o totuși deoarece acesta e realizat de „una dintre cele mai credibile case de sondare”, iar „alte forțe politice au început deja să manipuleze prin sondaje”.

„Partidul Național Liberal dă publicității sondajul realizat în luna august 2025, de către INSCOP Research, la comanda PNL.

PNL nu intenționa să facă public acest sondaj în contextul actual, tensionat. Însă, având în vedere că alte forțe politice au început deja să manipuleze prin sondaje, am ales să prezentăm un studiu realizat de una dintre cele mai credibile case de sondare: INSCOP Research”, a transmis PNL, pe Facebook.