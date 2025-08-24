B1 Inregistrari!
Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)

Surprize într-un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL. Cine sunt favoriții în cursa pentru Primăria Capitalei (FOTO)

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 17:30
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un sondaj INSCOP realizat la comanda PNL îl dă pe Daniel Băluță (PSD), primarul Sectorului 4, cu cele mai mari șanse, în acest moment, să câștige alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. PNL a publicat rezultatele sondajului și a explicat și de ce a făcut acest lucru.

Cuprins

  • Ce arată sondajul INSCOP despre alegerile pentru Primăria Capitalei
  • De ce spune PNL că a decis să publice sondajul

Ce arată sondajul INSCOP despre alegerile pentru Primăria Capitalei

Sondajul îl dă pe Daniel Băluță pe primul loc în intențiile de vot, cu 26,2%, într-un prim scenariu. Pe locul 2 e Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6, cu 23,8%, urmat de realizatoarea TV Anca Alexandrescu, din partea AUR, cu 21,2%, iar pe locul 4 e Cătălin Drulă (USR), cu 18,4%. Candidata SENS, Ana Ciceală, e cotată cu 8,5%, iar 1,9% dintre respondenți au spus că ar vota cu altcineva.

Sursa foto: Partidul Naţional Liberal / Facebook

Datele variază puțin în al doilea scenariu, în care în locul Ancăi Alexandrescu apare liderul AUR, George Simion: 26,9% pentru Băluță, 23,6% pentru Ciucu, 22% – Simion, 16,9% – Drulă, 8,5% – Ciceală.

Sursa foto: Partidul Naţional Liberal / Facebook

Sondajul a fost realizat în august, pe 1.107 de respondenți, eroarea fiind de +/- 2,9%.

Sursa foto: Partidul Naţional Liberal / Facebook

De ce spune PNL că a decis să publice sondajul

PNL a transmis că nu voia să publice sondajul, dar a făcut-o totuși deoarece acesta e realizat de „una dintre cele mai credibile case de sondare”, iar „alte forțe politice au început deja să manipuleze prin sondaje”.

„Partidul Național Liberal dă publicității sondajul realizat în luna august 2025, de către INSCOP Research, la comanda PNL.

PNL nu intenționa să facă public acest sondaj în contextul actual, tensionat. Însă, având în vedere că alte forțe politice au început deja să manipuleze prin sondaje, am ales să prezentăm un studiu realizat de una dintre cele mai credibile case de sondare: INSCOP Research”, a transmis PNL, pe Facebook.

