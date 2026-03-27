Sorin Grindeanu anunță că nu e lăsat de partid să îl mai susțină pe Bolojan. Ce i-au transmis PSD-iștii din Oltenia că ar trebui să facă

B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Adrian A
27 mart. 2026, 15:09
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Grindeanu, „obligat” de Oltenia să îl alunge pe Bolojan
  2. Șeful PSD se plânge că nu e respectat în coaliție

Sorin Grindeanu spune că și dacă ar vrea nu ar mai putea să îl susțină pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului. Cel puțin asta i-au transmis membrii PSD Olt, acolo unde a avut o întâlnire cu PSD-știi din Oltenia.

Grindeanu, „obligat” de Oltenia să îl alunge pe Bolojan

Sorin Grindeanu a explicat că a prezentat „cele trei scenarii posibile” la întâlnirea cu PSD-iștii din Oltenia: să se rămână în formula actuală cu Ilie Bolojan premier, să se treacă în opoziție și ca a treia opțiune să existe o reconfigurare în interiorul coaliției. Grindeanu a subliniat că „nu există alte scenarii”, dând de înțeles că respinge în continuare o alianță cu AUR.

Potrivit declarațiilor lui Grindeanu, tendința identificată în luările de cuvânt ale colegilor sugerează un curent de nemulțumire care poate influența decizia finală. La întâlnirea din Oltenia „a fost ca la olteni, mai aprinși”, a fost exprimarea folosită de liderul PSD pentru a descrie tonul discuțiilor.

„Eu am prezentat astăzi cele trei scenarii posibile să rămânem în formula de acum, cu Ilie Bolojan premier, să trecem în opoziție și a treia să existe o reconfigurare în interiorul coaliției. Nu există alte scenarii.

Mi-e greu să și nu aș vrea să mă antepronunț mai ales că mai avem șapte întâlniri regionale, dar există un trend pe care îl realizez și prin luările de cuvânt ale colegilor. În Oltenia a fost ca la olteni, mai aprinși, așa. Lumea, ceea ce a exlcus astăzi a fost din punctul meu de vedere, să mai continuăm în această formulă.”, spune Grindeanu.

Șeful PSD se plânge că nu e respectat în coaliție

Grindeanu a afirmat că „PSD reprezintă 45% din coaliție ca pondere de locuri în Parlament” și a trasat concluzia ședinței: „prim-ministrul nu s-a purtat ca un premier”. El a argumentat că, atunci când „ai voturile și faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid nu e băgat în seamă sau când e băgat în seamă trebuie să amenințe, lucrurile nu mai sunt coordonate constructive”.

„PSD reprezintă 45% din coaliție ca pondere de locuri în Parlament. Concluzia ședinței de astăzi e că prim-ministrul nu s-a purtat ca un premier. Când ai voturile și faci parte dintr-o coaliție în care cel mai mare partid nu e băgat în seamă sau când e băgat în seamă trebuie să amenințe lucrurile nu mai sunt coordonat constructive.

Noi, în 20 aprilie vom face această consultare în care cei care votează vor fi informați de toate opțiunile. Din sală s-au ridicat foarte mulți colegi cu propuneri bune.”, a declarat Sorin Grindeanu după întâlnirea din Oltenia.

Tags:
Ultima oră
