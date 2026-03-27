Bolojan nu se lasă. Anunță că nu demisionează și arată cu degetul spre șeful PSD: „E responsabil pentru criză". Grindeanu răspunde cu amenințări (VIDEO)

Bolojan nu se lasă. Anunță că nu demisionează și arată cu degetul spre șeful PSD: „E responsabil pentru criză”. Grindeanu răspunde cu amenințări (VIDEO)

Adrian A
27 mart. 2026, 10:25
Bolojan nu se lasă. Anunță că nu demisionează și arată cu degetul spre șeful PSD: E responsabil pentru criză. Grindeanu răspunde cu amenințări (VIDEO)
Cuprins
  1. Ce îi transmite Bolojan lui Grindeanu
  2. Amenințările lui Grindeanu

Premierul Ilie Bolojan a exclus categoric ideea unei demisii. Și răspunde presiunilro făcute de Grindeanu și oamenii lui. Dacă va fi criză politică e din cauza PSD, spune șeful Guvernului. 

Ce îi transmite Bolojan lui Grindeanu

„Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situaţia în care suntem şi responsabilitatea pe care am angajat‑o atunci când am acceptat să fiu premier.

În condiţiile de astăzi şi în situaţia în care ne găsim, atât din punct de vedere al situaţiei economice şi bugetare interne, dar şi punct de vedere al contextului global, ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică. Nu pledez pro domo, ci pur şi simplu fac o constatare.”, a declarat șeful Executivului

Bolojan a avut și un mesaj dur pentru Grindeanu și oamenii lui. Cei care îl critică zi de zi și vor să îl vadă plecat din fruntea Guvernului.

„Spun că dacă PSD generează această criză trebuie să şi‑o asume.

Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situaţia în care suntem şi responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier. Sper să nu avem o criză politică pentru că nu este bine pentru România. În momentul în care s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, haideţi să vedem cum vor evolua lucrurile.

Nu cred că este cazul acum să fac speculaţii pe această temă. Avem alte probleme în momentul de faţă.

În condiţiile în care doar vii şi clamezi declanşarea unei astfel de acţiuni fără să ai nicio motivaţie este o acţiune politică pe care trebuie să‑ţi asumi. Spun că dacă PSD generează această criză trebuie să şi-o asume.”, a declarat Ilie Bolojan pentru G4Media.

Amenințările lui Grindeanu

Social‑democraţii urmează să ia o decizie finală în jurul datei de 20 aprilie, iar semnalele din interiorul partidului indică o posibilă ieşire de la guvernare. Potrivit unor surse politice, social‑democraţii nu ar mai accepta niciun scenariu în care Ilie Bolojan să fie prim‑ministru.

„Am pornit acest proces de evaluare internă… În primul rând, o autoevaluare a noastră. Ce am făcut? Am reușit să promovăm politici publice, să spunem, de stânga, în ultimele 10 luni? Care da, care nu? Care sunt proiectele care ar fi putut să meargă mai repede? Altele n-au început.

Miza este ca Guvernul să funcționeze mai bine… Din punctul nostru de vedere, eu nu vreau să dau, să impun celorlalte partide. Noi vom decide pentru noi, pentru PSD. Și vom transmite celorlalți care este decizia noastră.

Altfel, dacă continuăm doar de dragul unei stabilități care poate fi reinstaurată într-o perioadă foarte scurtă, s-ar putea să aduci mult mai mult daune întregului context, decât să iei o decizie poate dureroasă, poate care într-o săptămână aduce neclaritate, dar după aceea să mergi într-o direcție mai bună.

Dacă vezi și ajungi la concluzia că lucrurile nu merg în direcția bună, eu cred că e de datoria ta să încerci să le schimbi, să le faci să funcționeze, să meargă în direcția bună… Mai pică guverne. Se mai întâmplă lucruri în Europa.”, a declarat Sorin Grindeanu ]ntr-un interviu pentru Antena 3 CNN.

