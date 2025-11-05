Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, nu și-a schimbat părere despre numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României și continuă atacurile la adresa acesteia.

Numirea lui Gheorghiu în această funcție a stârnit multe controverse și discuții încă de dinainte să aibă loc depunerea jurământului. Social-democrații cu acest lucru, iar liderul lor se menține „pe poziții”.

Ce a spus Sorin Grindeanu despre Oana Gheorghiu

Președintele interimar al PSD a declarat, marți seară, că este de aceeași părere pe care a enunțat-o zilele trecute. Mai exact, acesta este de părerea că încă o voce împotriva administrației Trump, în Guvern, nu este un lucru benefic.

„Evident. (…) O fi gravă afirmaţia, dar e corectă. Eu nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus. Am văzut că decizia a fost să se meargă înainte. (…) E credinţa domniei sale, o respect, n-am niciun fel de problemă cu această abordare a doamnei vicepremier. O felicit pentru ceea ce a făcut la fundaţie, dar nu vreau să amestecăm lucrurile. Eu am considerat şi consider în continuare, nu am de ce să-mi schimb punctul de vedere, că venirea domniei sale în Guvern, după ceea ce a spus despre administraţia Trump, nu e un lucru care să ne facă bine”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3.

Ce caută Grindeanu într-un Guvern în care sunt voci anti-americane

De asemenea, Sorin Grindeanu a fost chestionat cu privire la prezența lui într-un Guvern în care sunt numeroase voci anti-americane, anti-Trump. Acesta a explicat că tocmai pentru că îi este teamă că dacă ar lipsi, „lucrurile ar derapa și mai mult”, iar România nu poate să își distrugă relația cu SUA.

„Pentru că mi-e frică, şi nu e niciun fel de umbră de politicianism în ceea ce spun, îmi este frică şi mie şi colegilor mei că dacă am lipsi, în primul rând nu se poate majoritate decât dacă cooptează şi AUR în această majoritate, dar mi-e frică că lucrurile ar derapa şi mai mult. Şi acest lucru noi nu putem să-l permitem. Mi-aş dori ca noi să respectăm partenerul strategic care e Statele Unite ale Americii. Să respectăm administraţia. Putem să avem păreri personale şi despre administraţia Trump, dar personale, şi despre administraţia Macron şi aşa mai departe. Dar în momentul în care devii oficial şi eşti într-o poziţie din aceasta, nu critică pe argumente neapărat, ci destul de abruptă şi în care ai catalogat pe primii doi oameni din administraţia Statelor Unite destul de dur şi vrei să devii oficial al , ba chiar adjunctul prim ministrului, cu această chestiune am o problemă”, a adăugat Sorin Grindeanu.