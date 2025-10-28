B1 Inregistrari!
PSD nu o vrea pe Oana Gheorghiu vicepremier. Argumentul lui Grindeanu: „Pentru a evita să compromitem relația cu SUA”

Traian Avarvarei
28 oct. 2025, 22:52
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
PSD nu o susține pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier. Liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a dat de înțeles că numirea Oanei Gheorghiu ar face rău relației noastre cu SUA, date fiind declarațiile mai vechi ale ei.

De ce PSD nu o vrea pe Oana Gheorghiu în funcția de vicepremier

„Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, prim-ministrul Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea înaintată preşedintelui Nicuşor Dan prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier în Guvernul României!

Cei care visează la funcții înalte în statul român trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că fiecare declarație iresponsabilă aruncată în spațiul public lovește direct în interesele strategice ale României!

Într-un Guvern deja plin de voci anti-americane și critice la adresa Administrației Trump, cu ce ajută şi credibilizează demersurile României pe teme importante în raport cu aliatul transatlantic astfel de numiri? Reamintesc Visa Waiver, un pas atât de aşteptat de toți românii!

De aceea, consider că un astfel de demers instituțional al dlui prim-ministru trebuie regândit urgent.

Îi solicit partenerului de Coaliție Ilie Bolojan să țină cont de punctul de vedere al PSD şi să retragă urgent propunerea de a o numi pe doamna Gheorghiu din această funcție de înaltă demnitate publică în statul român.

Nu există jumătăți de măsură pe acest subiect.

PSD trebuie consultat în astfel de decizii!”, a transmis Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Ce mesaj publicase Oana Gheorghiu

Președintele PSD a făcut referire la o postare din februarie a Oanei Gheorghiu. Ea criticase atunci modul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski fusese tratat de omologul american Donald Trump și apropiații săi, în Biroul Oval.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea.
Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil.
Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare.
Este incredibil prin ce trece Володимир Зеленський, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scrisese atunci Oana Gheorghiu, pe Facebook.

