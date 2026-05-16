AUR cere explicații Guvernului privind posibile favoritisme față de grupul Schwarz

AUR cere explicații Guvernului privind posibile favoritisme față de grupul Schwarz

Flavia Codreanu
16 mai 2026, 11:10
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Sursa foto: partidulaur.ro
Cuprins
  1. Ce acuzații aduce Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR
  2. Cum s-ar fi organizat întâlnirile dintre Guvern reprezentanţi companilei
  3. Care este poziția premierului 

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, cere explicații Guvernului Bolojan pentru promovarea serviciilor companiei germane Schwarz Digits către instituțiile statului.

Ce acuzații aduce Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Opoziția cere clarificări privind posibile conflicte de interese şi criteriile după care Guvernul sprijină companii străine în relaţia cu instituţiile publice.

„Întrebarea cea mai importantă care s-ar pune în orice ţară normală după eforturile de explorare de catre vicepremierul Gheorghiu a pieţei guvernamentale româneşti pentru firmă germană Schwarz este: ce firmă românească de IT a fost tratată similar de către guvern? Asta în contextul în care guvernul se laudă peste tot că IT-ul plus comunicaţiile contribuie cu 12-13% la PIB-ul ţării. Au oare, în viziunea Oanei Gheorghiu şi a lui Ilie Bolojan, firmele româneşti aceleaşi drepturi precum cele germane, de a fi promovate către instituţiile statului?”, afirma liderul senatorilor AUR, potrivit Agerpres.

Cum s-ar fi organizat întâlnirile dintre Guvern reprezentanţi companilei

Potrivit acestuia, în luna ianuarie 2026, la guvernul României a avut loc o întâlnire cu reprezentanţi ai grupului german Schwarz. În comunicatul transmis se arată că, la câteva săptămâni, vice-premierul Oana Gheorghiu a trimis un email mai multor instituţii din care rezultă că acestea ar fi fost informate cu privire la serviciile oferite de către firma germană.

Pe 12 februarie 2026, vice-premierul Oana Gheorghiu a trimis un email mai multor instituţii, în care întreabă următorul lucru: ‘În contextul întâlnirilor exploratorii desfăşurate la finalul lunii ianuarie 2026, la nivel guvernamental, cu reprezentanţi ai grupului Schwarz (Schwarz Digits), precum şi având în vedere direcţiile strategice europene privind suveranitatea digitală, reducerea dependenţelor tehnologice, guvernanţa datelor şi consolidarea rezilienţei infrastructurilor digitale, vă rog să ne comunicaţi dacă, din perspectiva STS, au fost identificate potenţiale soluţii, servicii sau capacităţi de interes’. Din email rezultă că instituţiile tentative fuseseră informate şi cu privire la serviciile oferite de către firma germană. Mai apoi, reprezentanţii Schwarz au fost primiţi, oficial, la Palatul Victoria. Este vorba de întâlnirea premierului Bolojan cu CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, în luna martie 2026. Subiectul discutat ar fi fost ‘reducerea deficitului comercial al României”, se menţionează în comunicatul AUR.

Reprezentantul opoziției consideră că sunt trei aspecte clare la care Guvernul condus de Ilie Bolojan are obligația să răspundă în perioada următoare.

„1. Este vreo legătură între donaţiile firmelor din grupul Schwarz către ONG – ul condus de Oana Gheorghiu şi preocuparea domniei sale privind serviciile oferite de Schwarz către instituţiile publice din România?

2. Există vreo firmă românească de IT care să fi fost primită de două ori în trei luni la guvern şi ale cărei servicii să fi fost promovate la aceleaşi instituţii de către doamna vicepremier Gheorghiu?

3.Cum a contribuit întâlnirea dlui Bolojan cu conducerea grupului german la reducerea deficitului comercial al României, scopul declarat al întâlnirii?„, a mai spus Petrişor Peiu.

Care este poziția premierului 

Premierul interimar a declarat, vineri, că nu vede nimic ilegal sau imoral în acţiunile vicepremierului Oana Gheorghiu.  Aceasta ar fi contactat două instituţii publice pentru a afla dacă sunt interesate de serviciile companiei germane Schwarz Digits. Discuţiile au apărut în contextul în care Kaufland, parte a aceluiaşi grup, a avut anterior colaborări cu Asociaţia „Dăruieşte Viaţă”.

„Nu consider că doamna Gheorghiu a făcut ceva ilegal sau imoral întâlnindu-se cu o companie foarte importantă şi comunicând cu cei care puteau fi interesaţi de aspecte care puteau fi luate în discuţie pentru o POSSIBLE colaborare, fără să pună niciun fel de presiune asupra lor, fără să ascundă întâlnirile sau fără să comunice într-o formă care să fie cumva ascunsă. (…) Şi la nivelul unei ţări, când eşti pe o funcţie de demnitate publică, mi se pare normal să vezi care sunt companiile foarte importante şi vă rog să vă gândiţi că acest grup este cam cel mai mare grup european, atât în matematică de comerţ, având peste 600.000 de angajaţi, cât şi în materie de cloud european, zona de IT. Şi atunci, în momentul în care astfel de companii sunt interesate să investească în România, să facă o fabrică, să aducă o anumită tehnologie, nu mi se pare nimic anormal să verifici dacă ea este fezabilă”, a declarat Bolojan, într-un interviu la HotNews.

