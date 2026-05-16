Nicușor Dan, de Ziua Națională a Libertății Religioase: „Cu prilejul acestei zile suntem datori să denunțăm extremismul religios, să ne opunem instrumentalizării religiei”

Flavia Codreanu
16 mai 2026, 13:14
Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Nicușor Dan a transmis sâmbătă un mesaj de Ziua Națională a Libertății Religioase. Președintele a subliniat ce importanță au cultele în evoluția unei societăți.

Nicușor Dan a transmis sâmbătă un gând cu ocazia Zilei Naționale Religioase

Nicușor Dan a vorbit despre buna înțelegere dintre diferitele religii din țara noastră. El a explicat că valorile promovate de credincioși sunt foarte importante pentru democrația din România.

Instituirea unei Zile Naționale a Libertății Religioase și a contribuției Cultelor la viața societății românești are menirea de a pune în valoare aportul tuturor cultelor religioase din România la dezvoltarea societății, la asigurarea echilibrului și a coeziunii, la cultivarea solidarității și a rezilienței, prin valorile specifice marilor tradiții religioase care conviețuiesc armonios în țara noastră.

Timp de generații, cultele religioase din România au mobilizat energiile, aspirațiile, viziunea și forța de acțiune a întregii societăți în direcția obiectivelor importante pentru țară, consolidând parcursul nostru european și transatlantic.

În lumea contemporană, marcată de schimbări rapide și profunde, care ne influențează modul de-a relaționa, de-a comunica și de-a imagina viitorul, principiile pe care marile tradiții religioase le promovează capătă o puternică dimensiune socială, devenind piloni ai echilibrului, oferind repere spirituale și etice, ghidându-ne spre reconciliere și încredere”, a transmis Nicușor Dan.

Ce spune șeful statului despre combaterea extremismului

Oficialul a tras un semnal de alarmă în legătură cu pericolele actuale din spațiul public. Acesta a cerut comunităților religioase să rămână unite și să nu permită transformarea credinței într-un instrument de dezbinare.

„Resurgența extremismelor și proliferarea conflictelor ne îndeamnă astăzi să reflectăm și să acționăm în spiritul fondator al comunității europene întemeiată pe convertirea valorilor religioase în valori politice și civice: libertatea, adevărul, solidaritatea, pluralismul, diversitatea și respectul. Cu atât mai mult, cu prilejul acestei zile suntem datori să denunțăm extremismul religios, să ne opunem instrumentalizării religiei și transformării ei în mijloc de manipulare, de instigare la violență și ură, sau de stigmatizare.

Într-o societate matură, conștientă de răspunderea față de oameni și de binele comun, exercițiul libertății religioase este fundamental. De aceea, îndemnul meu este de a nu folosi valorile religioase ca pretexte pentru diviziuni artificiale sau confruntări sterile, ci să le asumăm mereu ca sursă de echilibru, cunoaștere și apropiere.

Încurajez cultele și comunitățile credincioșilor din România să investească în continuare în dialogul constructiv, să susțină pe mai departe valorile europene și democratice și să fructifice noi căi de collaborazione în beneficiul întregii societăți. În acest fel, avem șansa să construim împreună o România prosperă, stabilă și sigură, pe care ne-o dorim atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare”, a transmis Nicușor Dan.

