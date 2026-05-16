Angajații din Guvern intră în grevă japoneză din cauza Oanei Gheorghiu. Sindicatul acuză și un caz de trafic de influență

Flavia Codreanu
16 mai 2026, 12:31
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului intră în grevă japoneză începând de luni, 17 mai. Conflictul a izbucnit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat că organizația a devenit un „instrument politic”.

De ce a declanșat Sindicatul Angajaților acest protest la Palatul Victoria

Angajații din Executiv resping acuzațiile și cer scuze publice din partea vicepremierului. Aceștia susțin că oficialul a ales să se victimizeze și să folosească atacuri în loc să ofere răspunsuri clare problemelor.

„Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, organizație sindicală înființată în martie 2023, respinge categoric declarația doamnei Oana-Clara Gheorghiu potrivit căreia SAALG ar fi devenit «instrument politic». Această afirmație, care nu îi face cinste, este o încercare zeflemitoare și comodă de a muta discuția de la fondul problemei. Așteptam un semn de integritate și maturitate instituțională; așteptam ca doamna Oana-Clara Gheorghiu să își prezinte scuze față de SAALG și față de angajații din Aparatul de Lucru al Guvernului pentru acuzația nedemnă că sindicatul ar fi devenit «instrument politic». În loc să răspundă la fond, doamna viceprim-ministru a ales zeflemeaua, atacul și victimizarea”, susține sindicatul, într-un comunicat de presă.

Ce alte acțiuni de protest a mai avut Sindicatul Angajaților în trecut

Membrii organizației arată că au criticat dur toate conducerile politice, indiferent de partidele aflate la putere. Aceștia dau ca exemplu guvernarea lui Marcel Ciolacu, perioadă în care au denunțat public problemele salariale din administrație.

„SAALG a criticat public, dur și repetat, indiferent de partidul aflat la putere. SAALG a criticat public, dur și repetat inclusiv guvernarea Marcel Ciolacu. În mai 2024, SAALG a cerut public o întâlnire față în față cu premierul Ciolacu și a denunțat situația salarială din Aparatul de Lucru al Guvernului, inclusiv cazul unei colege care plecase în privat după ce avea un salariu net de 3.215 lei la stat. În ianuarie 2025, SAALG a criticat frontal declarațiile lui Marcel Ciolacu despre funcționarii publici, arătând că premierul «a ales să arunce funcționarii publici sub autobuzul retoricii populiste», că afirmațiile sale au fost profund ofensatoare și că problemele bugetare nu sunt cauzate de funcționarii publici, ci de deciziile greșite și de politizarea structurilor guvernamentale. În 2025, SAALG a criticat intențiile de restructurare anunțate de Marcel Ciolacu și a avertizat că acestea nu pot fi impuse unilateral, calificând încercarea de delegitimare a protestelor drept o abatere de la problemele reale ale administrației. Tot în 2025, SAALG a criticat și pachetul de austeritate al premierului Bolojan, invocând inclusiv «delapidarea bugetului național cu 65 de miliarde de lei, într-un an electoral», în contextul discuției despre Fondul de rezervă”, susține sindicatul angajaților din Guvern.

Cine sunt demnitarii vizați

Reprezentanții salariaților din Aparatul de Lucru spun că activitatea lor vizează doar respectarea normelor de transparență în administrație. Aceștia arată că au semnalat nereguli la toate partidele care au fost la conducerea țării.

„Doamna Gheorghiu nu are în față un instrument politic, ci o organizație sindicală care a criticat PSD, PNL, USR, premieri, vicepremieri, miniștri și orice demnitar care a folosit funcția publică împotriva standardelor de integritate, transparență și respect față de administrație”.

Ce acuzații îi aduc angajații Guvernului Oanei Gheorghiu

Protestul vine pe fondul unor tensiuni mult mai mari la Palatul Victoria. Oana Gheorghiu este acuzată de funcționari că ar fi făcut presiuni asupra STS și ADR în favoarea unei companii germane.

În timp ce vicepremierul respinge acuzațiile și spune că demersul a fost doar unul exploratoriu, angajații o acuză de trafic de influență și îi cer demisia.

