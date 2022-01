Tanczos Barna: Nu se interzice în niciun caz folosirea lemnului de foc în gospodării, dar există metode prin care putem reduce, păstrând confortul, consumul de lemn (VIDEO)

Tanczos Barna (UDMR), ministrul Mediului, a declarat duminică, pentru B1 TV, că în niciun caz nu se interzice folosirea lemnului de foc în gospodării, așa cum se speculează în spațiul public. Pe de altă parte, există metodele ce trebuie implementate, prin care poate fi păstrat confortul în gospodării și, implicit, redus consumul de lemn.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Tanczos Barna, despre strategia forestieră la nivelul UE

„Anul trecut când, alături de alte state membre precum Germania, Franța, Austria, Finlanda, am semnat o adresă către Comisie prin care am criticat draftul de strategie forestieră, am plecat tocmai de la această idee: statele membre nu sunt la fel, nu suntem la fel ca Olanda, avem nevoie de alte resurse pentru a trece peste perioada de iarnă și avem alte realități în România în comparație cu Franța, Spania sau Olanda.

Când strategia forestieră își propune reducerea cantităților de lemn folosite pentru încălzire, cineva trebuie să vină cu alternative, că noi avem milioane de gospodării care se încălzesc cu această resursă și nu poți să elimini de azi pe mâine această resursă” a declarat ministrul Tanczos Barna, pentru B1 TV.

Acesta a precizat apoi că autoritățile române s-au angajat ca, până în 2023, să facă o analiză pe următorii 10 – 20 de ani privire la metodele prin care cantitatea de lemn de foc folosită în gospodării poate fi redusă: „Cu ce alternative poate veni statul român, ce alternative trebuie susținute prin fonduri publice – pompe de căldură, rețele de gaz, care trebuie dezvoltate – că omul nu poate fi lăsat în frig”.

„Fosilul, adică lemnul, cărbunele, gazul metan, trebuie, conform strategiilor europene, redus și chiar eliminat treptat din aceatsă balanță energetică. E o schimbate majoră care generează dispute foarte aprige la nivel european”, a mai precizat ministrul Mediului.

Tanczos Barna dă asigurări: Nu se interzice folosirea lemnului de foc în gospodării

„Un lucru e cert: nu se elimină în niciun caz lemnul de foc din balanța energetică, nu se interzice în niciun caz folosirea lemnului de foc în gospodării, dar sunt și eu convins că se poate mai bine, putem avea centrale individuale pe lemn mai eficiente, putem învăța cetățenii cum să folosească mai eficient această resursă și, astfel, putem reduce, păstrând confortul, consumul de lemn”, a mai declarat ministrul Tanczos Barna, pentru B1 TV.