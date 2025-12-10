B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cine va fi noul ministru al Apărării? Ilie Bolojan: „Sper să se vină cu o astfel de propunere” (VIDEO)

Ana Maria
10 dec. 2025, 22:37
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, despre cine ar putea fi viitorul ministru al Apărării, după ce s-a discutat intens despre numele lui Sorin Sipoș, senator USR și fost administrator al unei ferme de porci.

Premierul a precizat că încă așteaptă o propunere oficială din partea USR până pe 19 decembrie, subliniind importanța alegerii unei persoane cu legături reale în domeniul militar.

Ce spune premierul despre alegerea noului ministru al Apărării

Întrebat direct cine va prelua portofoliul Apărării, Ilie Bolojan a declarat:

“Am discutat cu președintele USR, cu domnul Dominic Fritz, și am convenit ca până la sfârșitul săptămânii viitoare, deci până pe data de 19, vineri, să am o propunere din partea USR, în așa fel încât să o pot evalua și, la rândul meu, să îi propun domnului președinte să parcurgem procedura pentru numirea unui nou ministru la Apărare și depunerea jurământului.

Aștept până atunci propunerile. Nu pot să fac speculații legate de o persoană sau alta. Cu cât la un portofoliu numești un om care are o expertiză în domeniul respectiv, care are un parcurs profesional, care arată calificare, arată experiență, arată autoritate, cu atâta șansa să gestioneze mai bine portofoliul este mai mare. Sper să se vină cu o astfel de propunere.”, a spus Bolojan.

Va analiza mai atent CV-ul viitorului ministru?

Premierul a fost întrebat dacă de această dată va analiza mai în detaliu experiența viitorului ministru al Apărării. Răspunsul său a fost clar și pragmatic:

“Voi vedea cine este persoana respectivă, dar trebuie să le spunem oamenilor lucrurile în mod corect. În momentul în care un partid vine cu o propunere, dacă în mod evident persoana propusă nu are nicio legătură cu domeniul, nu are o experiență în practică sau are anumite probleme, deci dacă n-ai niște lucruri absolut clare pe baza căruia să respingi o astfel de propunere, o respingere te duce într-o zonă de subiectivitate și de discuții care nu se mai sfârșesc. Fiecare partid are răspunderea propunerilor pe care le face și validarea se face în timp, acă duci responsabilitatea respectivului portofoliu sau nu.

În general, în formarea Guvernului, partidele au avut libertatea să vină cu propuneri, dar sigur că s-a făcut o analiză a miniștrilor astfel încât să nu aibă probleme. N-aveau probleme, dar uneori, vedeți, poți să nu ai probleme, dar poți să nu livrezi, poți să nu performezi în poziția respectivă.”, a explicat Bolojan.

