Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat că e un susținător al coalizării forțelor de centru-dreapta, dar și al reformării partidelor. Bolojan a insistat că fără o reformare a partidelor, acestea nu vor putea să recâștige încrederea românilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Bolojan: Sunt un susținător al coagulării forțelor de centru-dreapta

Întrebat dacă lucrează la o mișcare de coagulare a dreptei, după ce mai multe forțe de dreapta l-au susținut pe Ciprian Ciucu (PNL) în pentru Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a răspuns: „E greu de presupus că această coagulare se va face de pe o zi pe alta, dar personal sunt un susținător al coagulării forțelor de centru-dreapta și al reformării partidelor, aducând oameni noi, promovând oamenii competenți din interior, calificând oamenii, tratând lucrurile cu responsabilitate”.

„Dacă vom face asta în anii următori, șansa să recâștigăm încrederea oamenilor e mai mare. Știm care e gradul de încredere al oamenilor, din păcate, în toate partidele, în lumea politică și e cert că dacă nu facem aceste lucruri, nu putem să le recâștigăm încrederea”, a mai afirmat Bolojan.