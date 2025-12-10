B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan, anunț despre coagularea forțelor de dreapta. „Fără reformare, partidele nu vor recâștiga încrederea românilor” (VIDEO)

Bolojan, anunț despre coagularea forțelor de dreapta. „Fără reformare, partidele nu vor recâștiga încrederea românilor” (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 dec. 2025, 22:32
Bolojan, anunț despre coagularea forțelor de dreapta. „Fără reformare, partidele nu vor recâștiga încrederea românilor” (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video B1 TV

Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat că e un susținător al coalizării forțelor de centru-dreapta, dar și al reformării partidelor. Bolojan a insistat că fără o reformare a partidelor, acestea nu vor putea să recâștige încrederea românilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Bolojan: Sunt un susținător al coagulării forțelor de centru-dreapta

Întrebat dacă lucrează la o mișcare de coagulare a dreptei, după ce mai multe forțe de dreapta l-au susținut pe Ciprian Ciucu (PNL) în cursa pentru Primăria Capitalei, Ilie Bolojan a răspuns: „E greu de presupus că această coagulare se va face de pe o zi pe alta, dar personal sunt un susținător al coagulării forțelor de centru-dreapta și al reformării partidelor, aducând oameni noi, promovând oamenii competenți din interior, calificând oamenii, tratând lucrurile cu responsabilitate”.

„Dacă vom face asta în anii următori, șansa să recâștigăm încrederea oamenilor e mai mare. Știm care e gradul de încredere al oamenilor, din păcate, în toate partidele, în lumea politică și e cert că dacă nu facem aceste lucruri, nu putem să le recâștigăm încrederea”, a mai afirmat Bolojan.

Tags:
Citește și...
Bugetul pe 2026 va fi gata abia la final de ianuarie. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
Politică
Bugetul pe 2026 va fi gata abia la final de ianuarie. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
Cine va fi noul ministru al Apărării? Ilie Bolojan: „Sper să se vină cu o astfel de propunere” (VIDEO)
Politică
Cine va fi noul ministru al Apărării? Ilie Bolojan: „Sper să se vină cu o astfel de propunere” (VIDEO)
Ilie Bolojan a anunțat condițiile prin care șefii de instituții își vor putea crește indemnizațiile: “Asta înseamnă indicator de performanță” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a anunțat condițiile prin care șefii de instituții își vor putea crește indemnizațiile: “Asta înseamnă indicator de performanță” (VIDEO)
Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)
Politică
Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămân facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap: „Consider că fiecare cetățean trebuie să contribuie” (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămân facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap: „Consider că fiecare cetățean trebuie să contribuie” (VIDEO)
Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
Reacția lui Bolojan la protestul organizat în fața CSM, după documentarul Recorder: „Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată”. Ce măsuri a anunțat premierul (VIDEO)
Politică
Reacția lui Bolojan la protestul organizat în fața CSM, după documentarul Recorder: „Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată”. Ce măsuri a anunțat premierul (VIDEO)
Bolojan vrea înghețarea salariului minim. Care sunt argumentele premierului și când va fi luată o decizie (VIDEO)
Politică
Bolojan vrea înghețarea salariului minim. Care sunt argumentele premierului și când va fi luată o decizie (VIDEO)
Ovidiu Vanghele: „Reacția lui Nicușor Dan la documentarul Recorder m-a scos din sărite. Mi se pare că vine dintr-o beznă a minții”. Ce-i reproșează jurnalistul președintelui (VIDEO)
Politică
Ovidiu Vanghele: „Reacția lui Nicușor Dan la documentarul Recorder m-a scos din sărite. Mi se pare că vine dintr-o beznă a minții”. Ce-i reproșează jurnalistul președintelui (VIDEO)
Reacția lui Ilie Bolojan, după apariția materialului Recorder: „Am primit informații despre acest documentar”. Ce a ținut să le transmită magistraților
Politică
Reacția lui Ilie Bolojan, după apariția materialului Recorder: „Am primit informații despre acest documentar”. Ce a ținut să le transmită magistraților
Ultima oră
23:53 - Vortexul polar se slăbește rapid în acest final de an. Ce schimbări atmosferice anunță meteorologii pentru Europa
23:51 - Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”
23:25 - Analiza lui CTP despre documentarul Recorder „Justiția capturată”: „Filmul îți cade în cap la final ca o lespede”
23:23 - Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după documentarul Recorder. Ce răspunsuri pregătește instanța pentru opinia publică
22:54 - Bugetul pe 2026 va fi gata abia la final de ianuarie. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
22:39 - Descoperire rară în fauna României. O specie dispărută din România a fost observată în Hunedoara
22:37 - Cine va fi noul ministru al Apărării? Ilie Bolojan: „Sper să se vină cu o astfel de propunere” (VIDEO)
22:14 - Ilie Bolojan a anunțat condițiile prin care șefii de instituții își vor putea crește indemnizațiile: “Asta înseamnă indicator de performanță” (VIDEO)
22:08 - Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)
21:56 - Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar