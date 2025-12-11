Judecătorii din CSM se revoltă după documentarul „Justiție capturată”. CSM susține că documentarul subminează încrederea în sistemul de justiție

B1 Inregistrari!
Adrian A
11 dec. 2025, 10:34
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. CSM acuză că documentarul face parte dintr-un plan
  2. CSM vrea să nu credem nimic din documentarul Recorder
  3. Reacții și proteste
  4. Impactul documentarului și reacții oficiale
  5. „Justiție capturată”, difuzat pe B1TV

Secția pentru judecători a CSM  a reacționat la documentarul „Justiție capturată” publicat de Recorder. CSM acuză o campanie de destabilizare a puterii judecătorești și încercări de a submina încrederea în sistemul de justiție.

CSM acuză că documentarul face parte dintr-un plan

Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii consideră că difuzarea documentarului „Justiție capturată” face parte dintr-un plan bine pus la punct. Și nu e o conincidență că apare în contextul discuțiilor despre pensiile magistraților.

„Consiliul nu poate ignora succesiunea temporală a faptelor, despre care a atras atenţia în poziţii publice anterioare, care a parcurs un plan bine stabilit, implicând distrugerea încrederii în sistemul de justiţie prin trivializarea discuţiilor despre pensiile de serviciu şi salariile judecătorilor, organizarea de proteste împotriva modului de aplicare a legii de către judecători, îndemnuri publice la revoltă din partea preşedintelui ţării, activarea unor foşti magistraţi pensionaţi care îndeamnă la acelaşi lucru, culminând cu reportajul jurnalistic apărut în preziua soluţiei Curţii Constituţionale.”, arată un comunicat de presă dat de CSM.

CSM vrea să nu credem nimic din documentarul Recorder

Mai mult, Consiliul SUperior al Magistraturii ne cere chiar să nu credem ce vedem în documentarul „Justiție capturată”.

„Anatema aruncată asupra întregului corp al judecătorilor pe baza unor alegaţii, în baza unor dosare selectiv alese din materie penală, deşi cauzele penale reprezintă 10% din totalul dosarelor, este de natură a conduce la destabilizarea puterii judecătoreşti, cu consecințe grave, în final, asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

Consiliul urmează a verifica și analiza măsurile necesar a fi dispuse, însă, în acelaşi timp, asigură corpul judecătorilor că rămâne fidel misiunii sale constituţionale de garantare a independenţei justiţiei, indiferent de presiunile la care este sau va fi supus.

Consiliul face apel către societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate, în disonanţă cu corpul judecătorilor care îşi respectă cu bună-credinţă rolul constituţional.”, mai transmite Secția pentru judecători a CSM.

Reacții și proteste

Și Lia Savonea, șefa Curții Supreme, confruntată cu acuzații în documentar, a catalogat materialul drept o campanie de delegitimizare a liderilor justiției. Într-o declarație pentru Hotnews, Savonea a spus că „este o campanie de delegitimizare a unor lideri ai justiției”.

Impactul documentarului și reacții oficiale

Documentarul Recorder, intitulat „Justiție Capturată”, a adus în atenția publicului situații grave din cadrul Curții de Apel București, provocând reacții diverse din partea oficialilor și a societății civile. Ministrul Justiției a fost chemat în Parlament pentru a da explicații, iar mai multe personalități publice au cerut investigații suplimentare asupra cazurilor prezentate.

De asemenea, materialul Recorder a generat deja proteste pentru independența justiției

„Justiție capturată”, difuzat pe B1TV

Postul de televiziune B1 TV va difuza documentarul „Justiție capturată”, realizat de jurnaliștii de la Recorder, duminică seara, de la ora 18.00.

