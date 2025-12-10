Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat miercuri, pentru B1 TV, că bugetul pe 2026 ar urma să fie gata abia la final de ianuarie și va trebui să țină cont de mai multe aspecte.

„Final de ianuarie. Depindem de procedurile parlamentare, de adoptarea tuturor legilor care să ne permită să avem un buget predictibil, care ne duce către respectarea țintei, să reducem deficitul, și care creează condiții de dezvoltare din a doua jumătate a anului următor, când și inflația ar trebui să scadă la un nivel mult mai mic decât e azi”, a explicat premierul, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Promisiunea lui Bolojan, în contextul discuției pe buget

În aceeași emisiune, premierul că anul viitor nu vor mai crește taxele, dar în continuare e nevoie de reducerea cheltuielilor publice și disciplină bugetară.

„Nu mai e nevoie să majorăm taxe și impozite. Ceea ce trebuie să facem anul viitor – în așa fel încât să fie ultimul an de consolidare fiscală după care, pe fondul reduceri inflației să reluăm o creștere sănătoasă, pe baze economice, care se fundamentează pe producție, pe investiții – e să ne încasăm taxele care au fost stabilite, să combatem evaziunea fiscală și cei care fac afaceri să-și achite taxele către bugetul de stat, să atragem banii europeni, să finanțăm investițiile, (…) să ne menținem o disciplină bugetară cât se poate de strictă și să ne reducem cheltuielile unde putem să le reducem, în baza unei analize”, a mai declarat Ilie Bolojan.