Premierul Ilie Bolojan împarte funcții la guvern. Claudiu Mureşan, numit preşedinte al ARF. USR a desemnat doi secretari de stat la MAE și MApN

Premierul Ilie Bolojan împarte funcții la guvern. Claudiu Mureşan, numit preşedinte al ARF. USR a desemnat doi secretari de stat la MAE și MApN

Adrian Teampău
11 dec. 2025, 10:04
Premierul Ilie Bolojan împarte funcții la guvern. Claudiu Mureşan, numit preşedinte al ARF. USR a desemnat doi secretari de stat la MAE și MApN
Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Premierul Ilie Bolojan face numiri în Guvern
  2. Secretari de stat la MAE și MApN
  3. Premierul Ilie Bolojan și-a luat consilier onorific

Premierul Ilie Bolojan a semnat deciziile de numire în mai multe funcții din Guvern. Astfel, Claudiu Mureșan  a fost desemnat președinte al Autorităţii pentru Reformă Feroviară. De asemenea, Clara-Alexandra Volintiru și Cristian Seidler au fost desemnați secretari de stat în cadrul MAE, respectiv MApN.

Premierul Ilie Bolojan face numiri în Guvern

Claudiu Marinel Mureşan a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii pentru Reformă Feroviară. Decizia a fost semnată de premierul Ilie Bolojan și a fost publicată în Monitorul Oficial. Mureșan, în prezent membru al PSD, a fost parlamentar, în legislatura 2020 – 2024, ales pe listele USR.

Ulterior, a migrat la PSD și a candidat le listele social-democraților, la Sibiu. Cum nu a intrat în Parlament a fost recompensat cu o nouă funcție publică. Mureșan îl înlocuiește pe Mihai Barbu fostul președinte al PNL Vaslui. Acesta a fost nevoit să părăsească postul în contextul scandalului de corupție în care a fost implicat și premierul.

Fostul șef al AFR a aranjat o întâlnire între Bolojan și un controversat afacerist vasluian, Fănel Bogos, care dorea demiterea unui director DSV. Afaceristul se arăta dispus să plătească o șpagă de 1,5 milioane de euro pentru a-și atinge scopul. Mihai Barbu a demisionat după ce DNA l-a pus sub control judiciar în acest dosar de corupție.

Secretari de stat la MAE și MApN

Premierul Ilie Bolojan a semnat și deciziile de numire pentru doi secretari de stat, desemnați de USR, la Ministerul Afacerilor Externe și la Ministerul Apărării Naționale. Astfel, Clara-Alexandra Volintiru a fost numită în funcția de secretar de stat la MAE. Conform deciziei publicate în Monitorul Oficial, ea se va ocupa de relaţiile interinstituţionale, cooperare pentru dezvoltare şi drepturile omului.

Cristian-Gabriel Seidler (USR) a fost desemnat să ocupe funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului de lucru al ministrului Apărării Naţionale. El a mai ocupat funcția începând cu luna iulie. Mandatul i-a încetat de drept, la 28 noiembrie 2025, în contextul demisiei lui Ionuț Moșteanu de la conducerea Ministerului. El a fost repus în funcție la propunerea interimarului de la Apărare, Radu-Dinel Miruţă.

„La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Cristian-Gabriel Seidler se numeşte în funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, ministrul Apărării Naţionale”, potrivit deciziei semnate miercuri de premier.

Premierul Ilie Bolojan și-a luat consilier onorific

David-Adrian Balaban-Oglan a fost numit consilier onorific al prim-ministrului. Decizia a fost semnată de premierul Ilie Bolojan și publicată în Monitorul Oficial. Activitatea noului consilier nu va fi plătită, conform documentului.

Totodată, vicepremierul Oana Gheorghiu şi-a numit un consilier onorific, pe Aurora-Speranţa Munteanu. Din 8 octombrie, aceasta a fost numită de Adunarea Generală a Acţionarilor Romaero, companie aflată în insolvenţă, ca administrator special.

„Având în vedere propunerea doamnei Oana-Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/11.368 din 26 noiembrie 2025 (…), prim-ministrul emite prezenta decizie: Se acordă doamnei Aurora-Speranţa Munteanu calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului Oana-Clara Gheorghiu. Activitatea doamnei Aurora-Speranţa Munteanu este neremunerată”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

