Traian Băsescu explică de ce Nicușor Dan are încă șase să îl învingă pe Simion: “Când am devenit primar al Capitalei, în primul tur am avut 16%, iar candidatul PSD, Sorin Oprescu, avea 44%”

Fostul președinte Traian Băsescu a explicat într-o intervenție pentru B1 TV cum poate Nicușor Dan să îl învingă pe George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale, în ciuda unei diferențe mari de voturi în primul tur de scrutin.

Traian Băsescu explică de ce Nicușor Dan are încă șase să îl învingă pe Simion

Acesta a dat ca exemplu situația alegerilor pentru Primăria Capitalei, când a câștigat al doilea tur de scrutin, deși în primul tur contracandidatul său din acea perioadă, Sorin Oprescu, luase 44% în primul tur la alegerile locale:

“Aș vrea să eliminăm din capul locului formularea: care sunt calculele? Nu există calcule aici! Este o chestie de capacitate de a convinge. Ați încercat dumneavoastră să dați un exemplu. O să îl dau nu din alte motive, ci doar pentru a demonstra că se poate, când am câștigat Primăria Capitalei. În primul tur am avut 16%, am trecut cu câteva sutimi de Chiriță care era candidatul Convenției, iar candidatul PSD, Sorin Oprescu avea 44%. Și totuși el a rămas la vreo 46% iar eu am ajuns la 54% în turul doi, dar într-o formulă extrem de dură care s-a văzut public”.

Traian Băsescu mai precizează că Nicușor Dan nu trebuie să facă înțelegeri cu lideri sau alte partide:

“În momentul în care s-au anunțat rezultatele, la sediul meu de campanie m-am trezit neanunțat cu toți liderii Convenției, bătrânii Convenției, și cu toată liota de presă, cu camere și am ieșit în fața biroului și pe hol era toată lumea acolo. Am spus: dragi amici, mergeți la partidele voastre, nu fac nicio înțelegere cu nimeni. Am un singur partener, bucureșteanul. Mie mi-a rămas în cap soluția asta care nu a fost nici elaborată. A fost una spontană, dar a fost eficientă. Faptul că nu m-am amestecat în combinații care să îmi îngrădeze mandatul pe urmă, să îmi spună: da, te susținem dar îmi dai 5 ha în parcul nu știu care, ne dai autorizație pentru nu știu ce. Nefăcând acest aranjament am avut un mandat pe care l-am făcut negrevat de niciun fel de obligații premergătoare alegerii. Cred că asta e soluția și la Nicușor Dan acum, o alianță cu românii, nu cu partide sau lideri de partide. Astfel de alianțe, la situația politică pe care o avem acum în România nu au nicio valoare, nicio garanție de sprijin”.