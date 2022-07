Un consilier din județul Satu Mare a depus plângere penală. El spune că a fost victima unui accident fabricat din cauză că vorbește românește

Situație deosebit de tensionată în comuna Lazuri din județul Satu Mare. Consilierul local Lazin Sandor Krisztian – ales pe listele Partidului Civic Maghiar – a fost victima unui accident provocat intenționat, chiar după o ședință de Consiliu Local, arată o anchetă realizată de .

Reprezentant al opoziției politice, Lazin a fost făcut și trădător al cauzei maghiare fiindcă se încăpățânează să vorbească în limba română la ședințele de Consiliul Local. Șocat de ce i s-a întâmplat, acesta a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

Consilierul crede că accidentul a fost provocat intenționat

În data de 28 iunie 2022, în calitate de consilier local al comunei Lazuri, consilierul Lazin fost prezent la o ședință ordinară la căminul cultural în satul Peleș.

Ședința a fost programată la ora 19:00, iar consilierul a ajuns în jurul orei 18:40. Negăsind loc lângă clădire, a parcat vizavi de căminul cultural, în fața porții casei romano-catolice din Peleș.

”Am pornit motorul și am demarat însă am constatat după câteva secunde că ceva nu e în regulă. După ce am ieșit de pe podul bisericii romano-catolice, făcând 4-5 metri, mașina a început să se blocheze, iar imediat am auzit un sunet foarte puternic de fier rupt, o gălăgie enormă. Inițial m-am gândit că s-a agățat ceva fier la roată, însă după ce m-am uitat i-am văzut pe viceprimarul comunei pe Barabas Erika și încă un consilier Pelei Alexandru speriați, strigau și veneau către mine.

După ce am coborât și am mers în spatele mașinii, am constatat că de cârligul de tractare al mașinii era legat un cablu de oțel și o chingă de ancoraj făcută artizanal la un copac prin poarta bisericii din curtea imobilului. Din cauza asta am putut merge 4-5 metri de la fața locului, după care am rupt poarta și o parte din gardul casei bisericii romano-catolice.

Prima mea reacție a fost către colegi, că ce înseamnă asta? Un semn de răzbunare, că nu sunt de acord cu funcțiunea și sistemul defectuos al aparatului primăriei? Așa se procedează cu cei în afară sistemului? Provocând accidente, vătămări corporale și pagube materiale”, a spus consilierul Lazin pentru PresaSM.

Șocat de cele întâmplate, Lazin Sandor a sunat la Serviciul Unic Apeluri de Urgență 112.

Pentru că se încăpățânează să vorbească în limba română, consilierul PCM a fost acuzat de ”trădare”

În Consiliul Local Lazuri sunt 13 consilieri de la UDMR, un social democrat și un consilier de la Partidul Civic Maghiar. Pentru că se încăpățânează să vorbească în limba română, consilierul PCM a fost acuzat de ”trădare”.

Lazin Sandor explică că nu este vorba despre nicio trădare atâta timp cât toate documentele emise de către Consiliul Local sunt în limba română. Astfel i se pare normal să se comunice în limba română.

”În acest sens acuzațiile că consilierul local nu vrea să vorbească în limba maghiară, ce semnifică? Ce înțelegem din asta, că cei 13 consilieri locali din partea UDMR nu înțeleg punctele de pe ordinea de zi în limba română și votează așa?

Pentru a simplifica munca, este logic să vorbești în limba în care ai primit materialul, mai ales că limba administrației publice și legislația nu are sens să o traduci de pe o limbă în alta. Iar componenta consiliului local reflectă că sunt puțin cu studii superioare, așa că nici nu ai despre ce să vorbești, indiferent de limbă”, a conchis Lazin Sandor pentru PresaSM.