B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Dinu Iancu Salajanu revine la conducerea Consiliului Județean Sălaj. Hotărârea a fost luată de Tribunal

Adrian Teampău
29 apr. 2026, 20:55
Dinu Iancu Sălăjanu Sursa foto. Facebook/ Dinu Iancu Sălăjanu
Cuprins
  1. Ce a decis instanța în cazul Dinu Iancu Sălăjanu?
  2. Acuzațiile procurorior DNA

Dinu Iancu Sălăjanu va reveni la conducerea Consiliului Județean Sălaj în baza unei hotărâri a instanței judecătorești. Tribunalul Sălaj i-a permis să-și reia atribuţiile de președinte ale instituției.

Ce a decis instanța în cazul Dinu Iancu Sălăjanu?

Tribunalul Sălaj a pronunțat o hotărâre prin care Dinu Iancu Sălăjanu va reveni la conducerea Consiliului Județean. Decizia pronunțată de instanță este definitivă. Președintele Consiliului Județean Sălaj se poate reîntoarce în instituție, dar continuă să rămână sub control judiciar. Instanța a schimbat însă termenii stabiliți de DNA Cluj.

Astfel, procurorii i-au impus, în cadrul acestei măsuri interdicția de a-și exercita funcția de președinte al Consiliului Județean. De asemenea, i-au interzis să ia legătura cu celelalte persoane implicate în dosarul de corupție. Prin decizia adoptată, tribunalul a anulat interdicția de a ocupa funcția pe care a obținut-o prin vot.

„Admite plângerea formulată de inculpatul Iancu-Sălăjanu Dinu, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu  împotriva ordonanţei procurorului al Parchetului de pe lângă ÎCCJ – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, prin care s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat, pe care o desființează în parte, cu privire la obligațiile impuse inculpatului pe durata măsurii controlului judiciar.

Înlătură din conținutul controlului judiciar obligația impusă inculpatului Iancu-Sălăjanu Dinu la paragraful 2 lit. e din dispozitivul ordonanței – «Să nu exercite funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj». Menține celelalte dispoziții ale ordonanței procurorului atacate. Constată că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi data de 29 aprilie 2026, la sediul instanței”, se arată în minuta Tribunalului Sălaj.

Acuzațiile procurorior DNA

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar pe 22 aprilie, pentru 60 de zile, în baza unei decizii a DNA Cluj. El este acuzat de abuz în serviciu. În acest context, procurorii i-au interzis, pe perioada măsurii, să exercite funcția de președinte al CJ. Locul său a fost luat de unul dintre vicepreședinți, Adrian Crișan.

Pe 22 aprilie, procurorii au petrecut mai bine de 12 ore percheziționând locuința acestuia, dar și biroul din Consiliul Județean. Anchettorii au ridicat mai multe documente, în cadrul anchetei.

Președintele Consiliului Județean Sălaj este acuzat de două infracțiuni de abuz în serviciu. Procurorii susțin că acesta ar fi intervenit în proceduri de achiziții publice pentru a favoriza anumite societăți comerciale.  Alături de el au mai fost puși sub acuzare, pentru luare de mită, alți doi colaboratori. Aceasta ar fi primit atât bani, cât și foloase materiale consistente pentru a favoriza anumite firme.

Tags:
Ultima oră
21:20 - Guvernul amână legea privind cumulul pensie-salariu. Proiectul nu a primit avizul Consiliului Legislativ
21:18 -  Ion Țiriac se retrage din afaceri la 87 de ani! Cine preia imperiul de miliarde al celui mai bogat român
21:17 - Sindicatele din educație anunță grevă generală în școli pe 25 mai. Cum pot fi afectate Bacalaureatul și Evaluarea Națională
21:08 - Minivacanța de 1 Mai: Grecia sau Bulgaria? Ce aleg românii în 2026
20:40 - CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile
20:40 - Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
20:30 - Rică Răducanu revine în forță pe litoral! Secretul simplu care îi aduce vânzări uriașe de mici: „Numai așa merge treaba”
20:21 - Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
20:05 - Antonia, părăsită de cel mai important bărbat din viața ei
19:59 - România ocupă ultimul loc în UE la alfabetizare digitală: 74% dintre elevi nu au competențe de bază. Ce soluții apar