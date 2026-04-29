Dinu Iancu Sălăjanu va reveni la conducerea în baza unei hotărâri a instanței judecătorești. Tribunalul Sălaj i-a permis să-și reia atribuţiile de președinte ale instituției.

Ce a decis instanța în cazul Dinu Iancu Sălăjanu?

a pronunțat o hotărâre prin care Dinu Iancu Sălăjanu va reveni la conducerea Consiliului Județean. Decizia pronunțată de instanță este definitivă. Președintele Consiliului Județean Sălaj se poate reîntoarce în instituție, dar continuă să rămână sub control judiciar. Instanța a schimbat însă termenii stabiliți de .

Astfel, procurorii i-au impus, în cadrul acestei măsuri interdicția de a-și exercita funcția de președinte al Consiliului Județean. De asemenea, i-au interzis să ia legătura cu celelalte persoane implicate în . Prin decizia adoptată, tribunalul a anulat interdicția de a ocupa funcția pe care a obținut-o prin vot.

„Admite plângerea formulată de inculpatul Iancu-Sălăjanu Dinu, cercetat pentru comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu împotriva ordonanţei procurorului al Parchetului de pe lângă ÎCCJ – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, prin care s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat, pe care o desființează în parte, cu privire la obligațiile impuse inculpatului pe durata măsurii controlului judiciar.

Înlătură din conținutul controlului judiciar obligația impusă inculpatului Iancu-Sălăjanu Dinu la paragraful 2 lit. e din dispozitivul ordonanței – «Să nu exercite funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj». Menține celelalte dispoziții ale ordonanței procurorului atacate. Constată că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, azi data de 29 aprilie 2026, la sediul instanței”, se arată în minuta Tribunalului Sălaj.

Acuzațiile procurorior DNA

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat sub pe 22 aprilie, pentru 60 de zile, în baza unei decizii a DNA Cluj. El este acuzat de abuz în serviciu. În acest context, procurorii i-au interzis, pe perioada măsurii, să exercite funcția de președinte al CJ. Locul său a fost luat de unul dintre vicepreședinți, Adrian Crișan.

Pe 22 aprilie, procurorii au petrecut mai bine de 12 ore percheziționând locuința acestuia, dar și biroul din Consiliul Județean. Anchettorii au ridicat mai multe documente, în cadrul anchetei.

Președintele Consiliului Județean Sălaj este acuzat de două infracțiuni de abuz în serviciu. Procurorii susțin că acesta ar fi intervenit în proceduri de achiziții publice pentru a favoriza anumite societăți comerciale. Alături de el au mai fost puși sub acuzare, pentru luare de mită, alți doi colaboratori. Aceasta ar fi primit atât bani, cât și foloase materiale consistente pentru a favoriza anumite firme.