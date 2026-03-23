Un oficial iranian avertizează: Bazele folosite împotriva noastră pot fi lovite / Reacția ministrului Radu Miruță (VIDEO)

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 21:19
Un oficial iranian avertizează: Bazele folosite împotriva noastră pot fi lovite / Reacția ministrului Radu Miruță (VIDEO)
Sursă Foto: Facebook - Radu Miruţă
Cuprins
  1. Ce a declarat ambasadorul iranian
  2. Reacția ministrului Miruță la afirmațiile ambasadorului iranian

Ambasadorul iranian în Bulgaria, Ali Reza Irvash, a declarat că orice bază folosită pentru atacuri împotriva țării sale ar putea deveni „țintă legitimă”. Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, spune că nu e cazul României. „La nivel de Ministerul Apărării, la nivel de Guvern al României, nu am primit vreun semnal din partea Iranului cu privire la vreo amenințare de natură militară”, a mai punctat Miruță.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a declarat ambasadorul iranian

Într-un interviu acordat televiziunii NOVA din Bulgaria, ambasadorul Ali Reza Irvash s-a întrebat retoric: „Dacă o bază este folosită pentru a ataca teritoriile noastre, poporul nostru, nu ar trebui ca această bază să fie o țintă legitimă a răspunsurilor noastre?”.

Oficialul a mai spus că „dorim pacea, dar țara noastră și poporul iranian nu vor ceda în fața unor cerințe care nu sunt corecte”.

El a cerut apoi țărilor să nu devină parte a unui război în care „americanii și Israelul sunt împotriva poporului nostru”.

Reacția ministrului Miruță la afirmațiile ambasadorului iranian

„Eu nu comentez declarațiile unui ambasador. Am citit și eu știrea la care faceți referire dumneavoastră. Acolo era o ipoteză în care, în situația în care una dintre țări folosește bazele sale pentru a ataca Iranul. Nu suntem în situația asta în România. Informațiile oficiale de la Tehran au fost cu privire la consecințe juridice și politice, nu cu privire la consecințe militare.

La nivel de Ministerul Apărării, la nivel de Guvern al României, nu am primit vreun semnal din partea Iranului cu privire la vreo amenințare de natură militară, nici la nivelul serviciilor care livrează informații pentru miniștri nu a venit vreo astfel de informație.

Că un ambasador declară unele lucruri, mă rog, e libertatea fiecărui să o facă”, a reacționat ministrul Apărării, Radu Miruță, pentru B1 TV.

