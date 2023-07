Vlad Botoș (USR), despre sesizarea Comisiei Europene cu privire la azilele groazei: „Sunt îngrozit de situația acestor oameni. Nu mai este o chestiune națională, ci este o problemă europeană” (VIDEO)

Eurodeputatul USR Vlad Botoș a vorbit despre cu privire la azilele groazei, marți, la Știrile B1 TV prezentate de Aneta Sângerozan, și a explicat că este vorba despre „o problemă europeană”.

Vlad Botoș (USR), pe B1 TV, despre azilele groazei: Sunt îngrozit de situația acestor oameni

Întrebat despre sesizarea formulată, eurodeputatul USR a explicat: „Întreaga societate românească este mâhnită – și eu sunt îngrozit – de situația acestor oameni în vârstă, în casele de bătrâni, și vă spun foarte sincer că, înainte de a fi om politic, sunt om și sunt nepot, am bucuria să am încă bunicii în viață, și acești oameni, care au făcut tot au putut pentru nepoții lor, pentru copiii lor, ei sunt acolo pentru a fi ajutați, nu au fost aruncați de familii sau de societate, și cei care trebuiau să aibă grijă de ei primeau bani pentru asta. De aceea, am fost atât de mâhnit”.

„Poliția s-a sesizat, vedem că sunt luni de anchetă, iar în cele din urmă acești bătrâni, până la urmă, au fost scoși din acest mediu (…). Nu sunt genul de europarlamentar care să mă plâng la Înalta Poartă, ci am căutat cum putem tehnic să ajutăm. Au fost încălcate drepturile omului, care nu mai este o chestiune națională, ci este o problemă europeană pentru că acei bătrâni sunt cetățeni europeni, la fel ca toți cetățenii români, iar cazurile flagrante trebuie sesizate, însă trebuie evaluat întregul sistem pentru a ne asigura că drepturile tuturor celor instituționalizați sunt respectate, fie că este vorba de acești seniori sau de persoane cu dizabilități, sau de copii”, a adăugat Vlad Botoș.

„De aceea, este important ca cei doi comisari, doamna Jourova și domul Reynders, să cunoască această problemă și să folosească toate pârghiile pentru a obține evaluarea, monitorizarea sistemului instituțional din România, dar și corectarea erorilor acolo unde este nevoie”, a mai spus oficialul, marți, la Știrile B1 TV.