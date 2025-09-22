B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Vlad Gheorghe: „Romsilva, o nouă aroganță. Pădurarii, transformați în ghizi și bucătari pentru Primăria Sectorului 2. Suveica cu bani publici capătă accente ridicole”

Vlad Gheorghe: „Romsilva, o nouă aroganță. Pădurarii, transformați în ghizi și bucătari pentru Primăria Sectorului 2. Suveica cu bani publici capătă accente ridicole”

Ana Maria
22 sept. 2025, 15:58
Vlad Gheorghe: „Romsilva, o nouă aroganță. Pădurarii, transformați în ghizi și bucătari pentru Primăria Sectorului 2. Suveica cu bani publici capătă accente ridicole”
Foto: Vlad Gheorghe / Facebook
Cuprins
  1. Ce susține Vlad Gheorghe cu privire la „parteneriatul” dintre Romsilva și Primăria Sectorului 2
  2. Ce acuzații a făcut Vlad Gheorghe la adresa Romsilva și a Primăriei Sectorului 2
  3. Când au fost aprobate măsurile privind reorganizarea Romsilva

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe critică dur o achiziție suspectă făcută de Primăria Sectorului 2, despre care spune că reprezintă „o nouă aroganță” din partea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Ce susține Vlad Gheorghe cu privire la „parteneriatul” dintre Romsilva și Primăria Sectorului 2

Potrivit unei postări publice pe Facebook, Gheorghe susține că instituția a atribuit direct Romsilva contracte în valoare de aproximativ 50.000 de lei pentru servicii de catering și tururi ghidate la Parlament.

„Pădurarii au gătit și au ghidat de 50.000 lei doar anul ăsta pentru PS2, și mai e încă timp… Bucureștiul devine o vacă de muls pentru din ce în ce mai multe grupuri de interese, dar atribuirea asta directă e culmea tupeului”, a scris fostul europarlamentar.

El afirmă că banii publici sunt direcționați către „instituții opace” prin contracte sparte în mai multe tranșe, pentru a evita procedurile de achiziție publică și a ascunde valoarea reală a cheltuielilor. „Rezultatul este că este foarte greu să găsești întreaga achiziție reală, căutând multe ace într-un mare car cu fân”, susține Vlad Gheorghe.

Fostul europarlamentar a anunțat că va solicita Autorității Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) să verifice modul în care au fost atribuite contractele și a promis că va cere, de asemenea, o analiză mai amplă asupra achizițiilor realizate de Romsilva.

„Și o să cer verificarea achizițiilor Romsilva mai departe, pentru că banii ăia sigur ieșeau de acolo cumva la rândul lor. Și să vedem unde duc firele…”, a adăugat el.

Gheorghe face și o trimitere la scandalurile mai vechi legate de angajați ai Romsilva care ar fi beneficiat de sporuri și pensii speciale. „Unii cu banii, ceilalți cu cateringul și beneficiile = toată lumea fericită”, a conchis acesta.

Ce acuzații a făcut Vlad Gheorghe la adresa Romsilva și a Primăriei Sectorului 2

Redăm, mai jos, integral, postarea fostului europarlamentar Vlad Gheorghe:

“ROMSILVA, O NOUĂ AROGANȚĂ: PĂDURARII TRANSFORMAȚI ÎN GHIZI ȘI BUCĂTARI PENTRU PRIMĂRIA SECTORULUI 2

Suveica cu bani publici capătă accente ridicole: Primăria Sectorului 2 a cumpărat servicii de catering „pentru tururi ghidate la Parlament” prin achiziție directă de la …. Romsilva.

Pădurarii au gătit și au ghidat de 50.000 Lei doar anul ăsta pentru PS2, și mai e încă timp…

Bucureștiul devine o vacă de muls pentru din ce in ce mai multe grupuri de interese, dar atribuirea asta directă e culmea tupeului.

În disperarea lor de a muta bani către instituții opace, Romsilva în cazul ăsta, primarii de sector inventează tot felul de combinații.

O să solicit autorității de supraveghere a achizițiilor publice ANAP să verifice modul de derulare a acestor achiziții.

Și o să cer verificarea achizițiilor Romsilva mai departe, pentru că banii ăia sigur ieșeau de acolo cumva la rândul lor. Și să vedem unde duc firele…

Suma pare mică dar mecanismul o face importantă: sumele vizate sunt sparte în mai multe contracte pentru a se atribui direct și a li se pierde urma prin sutele de achiziții ale unei primării.

Rezultatul este că este foarte greu să găsești întreaga achiziție reală, căutând multe ace într-un mare car cu fân.

Știm cu toții povestea faimosului bucătar cu sporuri și pensie specială de la Romsilva și acum vedem care era scopul: colegii de partid se ajutau între ei și își găseau câte o combinație.

Unii cu banii, ceilalți cu cateringul și beneficiile = toată lumea fericită.”, a scris Vlad Gheorghe.

Când au fost aprobate măsurile privind reorganizarea Romsilva

Amintim că la începutul lunii septembrie au fost aprobate măsurile privind reorganizarea Romsilva, prin hotărâre de guvern, după ce proiectul a fost amânat, pentru că nu avea toate avizele necesare.

„Măsurile de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii”, prevede proiectul.

Autoritatea publică centrală pentru silvicultură, denumită Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi reprezintă autoritatea de stat în domeniul silviculturii cu rol de implementare, reglementare, coordonare şi control, potrivit Codului silvic.

Așadar, urmează să fie modificat articolul 32 din Codul silvic, în baza proiectului de OUG.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)
Politică
Criza politică la Guvern: Va demisiona premierul Ilie Bolojan? Ce planuri s-au discutat la Cotroceni (SURSE)
Diana Buzoianu, „atacată” de AUR. Moțiunea simplă va fi dezbătută astăzi în Parlament
Politică
Diana Buzoianu, „atacată” de AUR. Moțiunea simplă va fi dezbătută astăzi în Parlament
Băsescu, critici pentru PSD-iști și Bolojan: „Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul”. Ce spune despre începutul de mandat al lui Nicușor Dan
Politică
Băsescu, critici pentru PSD-iști și Bolojan: „Parcă sunt la un concurs de cine pleacă primul”. Ce spune despre începutul de mandat al lui Nicușor Dan
Elena Lasconi: Cred că Nicușor Dan are un mandat împotriva șefului DNA
Politică
Elena Lasconi: Cred că Nicușor Dan are un mandat împotriva șefului DNA
Băsescu își amintește o întâlnire cu Călin Georgescu din 2012. Motivul pentru care l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Politică
Băsescu își amintește o întâlnire cu Călin Georgescu din 2012. Motivul pentru care l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Ilie Bolojan acuzat că minte. Elena Lasconi susține că premierul avea toate datele reale despre deficit
Politică
Ilie Bolojan acuzat că minte. Elena Lasconi susține că premierul avea toate datele reale despre deficit
Pachetul legislativ privind pensiile magistraților nu are șanse la CCR. Explicațiile fostului judecător constituțional Augustin Zegrean
Politică
Pachetul legislativ privind pensiile magistraților nu are șanse la CCR. Explicațiile fostului judecător constituțional Augustin Zegrean
Guvernul, dat în judecată după ce a depășit termenul pentru organizarea alegerilor din Capitală. Ce candidați ar putea propune partidele
Politică
Guvernul, dat în judecată după ce a depășit termenul pentru organizarea alegerilor din Capitală. Ce candidați ar putea propune partidele
Kelemen Hunor explică necesitatea menținerii plafonării prețurilor la alimente. Oamenii se simt mai protejați
Politică
Kelemen Hunor explică necesitatea menținerii plafonării prețurilor la alimente. Oamenii se simt mai protejați
Consilierul lui Bolojan propune desființarea ANAF. Cum răspunde ministrul Finanțelor
Politică
Consilierul lui Bolojan propune desființarea ANAF. Cum răspunde ministrul Finanțelor
Ultima oră
16:48 - Profeții de coșmar pentru economia României. Ceea ce este mai rău urmează
16:47 - Este stare de alertă! Regiunile lovite de cea mai puternică furtună din lume. Zeci de mii de oameni evacuați, zeci de zboruri suspendate și mii de școli închise
16:43 - Imagini din spațiu cu taifunul Ragasa care va mătura China în zilele următoare. Sute de mii de persoane vor fi evacuate (VIDEO)
16:27 - Un român dat în urmărire internațională a fost arestat în Italia. Detaliul care i-a ajutat pe polițiști să-l prindă după trei ani de căutări  
16:10 - Greșeala pe care o faci zilnic la masă! De ce NU trebuie să bei apă când mănânci
15:57 - Secretul gospodinelor din China pentru haine moi și parfumate fără balsam chimic. Află despre ce este vorba
15:54 - „Un proiect unic”. Construcții Erbașu: „Primul teatru independent construit împreună, de la zero, și-a deschis porțile. Grivița 53 a prins viață!” (FOTO)
15:31 - Alexia Eram nu se mai ascunde! Imagini cu noul iubit, publicate chiar de ziua lui (FOTO)
15:30 - Un profesor de religie ar fi încercat să corupă sexual doi elevi minori. Ce spun Poliția și Inspectoratul Școlar
15:29 - Oana Lis, alături de soțul ei indiferent de circumstanțe. Ce le-a transmis celor care îl critică pe Viorel Lis