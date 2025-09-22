Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe critică dur o achiziție suspectă făcută de Primăria Sectorului 2, despre care spune că reprezintă „o nouă aroganță” din partea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Potrivit unei postări publice pe Facebook, Gheorghe susține că instituția a atribuit direct Romsilva contracte în valoare de aproximativ 50.000 de lei pentru servicii de catering și tururi ghidate la Parlament.

„Pădurarii au gătit și au ghidat de 50.000 lei doar anul ăsta pentru PS2, și mai e încă timp… Bucureștiul devine o vacă de muls pentru din ce în ce mai multe grupuri de interese, dar atribuirea asta directă e culmea tupeului”, a scris fostul europarlamentar.

El afirmă că banii publici sunt direcționați către „instituții opace” prin contracte sparte în mai multe tranșe, pentru a evita procedurile de achiziție publică și a ascunde valoarea reală a cheltuielilor. „Rezultatul este că este foarte greu să găsești întreaga achiziție reală, căutând multe ace într-un mare car cu fân”, susține Vlad Gheorghe.

Fostul europarlamentar a anunțat că va solicita Autorității Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) să verifice modul în care au fost atribuite contractele și a promis că va cere, de asemenea, o analiză mai amplă asupra achizițiilor realizate de Romsilva.

„Și o să cer verificarea achizițiilor Romsilva mai departe, pentru că banii ăia sigur ieșeau de acolo cumva la rândul lor. Și să vedem unde duc firele…”, a adăugat el.

Gheorghe face și o trimitere la scandalurile mai vechi legate de angajați ai Romsilva care ar fi beneficiat de sporuri și pensii speciale. „Unii cu banii, ceilalți cu cateringul și beneficiile = toată lumea fericită”, a conchis acesta.

Redăm, mai jos, integral, postarea fostului europarlamentar Vlad Gheorghe:

“ROMSILVA, O NOUĂ AROGANȚĂ: PĂDURARII TRANSFORMAȚI ÎN GHIZI ȘI BUCĂTARI PENTRU PRIMĂRIA SECTORULUI 2

Suveica cu bani publici capătă accente ridicole: Primăria Sectorului 2 a cumpărat servicii de catering „pentru tururi ghidate la Parlament” prin achiziție directă de la …. Romsilva.

Pădurarii au gătit și au ghidat de 50.000 Lei doar anul ăsta pentru PS2, și mai e încă timp…

Bucureștiul devine o vacă de muls pentru din ce in ce mai multe grupuri de interese, dar atribuirea asta directă e culmea tupeului.

În disperarea lor de a muta bani către instituții opace, Romsilva în cazul ăsta, primarii de sector inventează tot felul de combinații.

O să solicit autorității de supraveghere a achizițiilor publice ANAP să verifice modul de derulare a acestor achiziții.

Și o să cer verificarea achizițiilor Romsilva mai departe, pentru că banii ăia sigur ieșeau de acolo cumva la rândul lor. Și să vedem unde duc firele…

Suma pare mică dar mecanismul o face importantă: sumele vizate sunt sparte în mai multe contracte pentru a se atribui direct și a li se pierde urma prin sutele de achiziții ale unei primării.

Rezultatul este că este foarte greu să găsești întreaga achiziție reală, căutând multe ace într-un mare car cu fân.

Știm cu toții povestea faimosului bucătar cu sporuri și pensie specială de la Romsilva și acum vedem care era scopul: colegii de partid se ajutau între ei și își găseau câte o combinație.

Unii cu banii, ceilalți cu cateringul și beneficiile = toată lumea fericită.”, a scris Vlad Gheorghe.

Când au fost aprobate măsurile privind reorganizarea Romsilva

Amintim că la începutul lunii septembrie au fost aprobate măsurile privind reorganizarea Romsilva, prin hotărâre de guvern, după ce proiectul a fost amânat, pentru că nu avea toate avizele necesare.

„Măsurile de organizare şi funcţionare, precum şi de reorganizare ale Romsilva se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii”, prevede proiectul.

Autoritatea publică centrală pentru silvicultură, denumită Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi reprezintă autoritatea de stat în domeniul silviculturii cu rol de implementare, reglementare, coordonare şi control, potrivit Codului silvic.

Așadar, urmează să fie modificat articolul 32 din Codul silvic