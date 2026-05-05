După trei ani petrecuți în Statele Unite, o poloneză povestește cum experiența cumpărăturilor și a alimentației i-a schimbat complet perspectiva asupra gătitului și a obiceiurilor cotidiene. Diferențele culturale dintre și America ies la iveală chiar și în cele mai simple lucruri, precum mersul la supermarket.

„Statele Unite stau pe mâncare gata făcută”

Pentru femeie, adaptarea la stilul de viață american a venit cu numeroase surprize, mai ales în ceea ce privește alimentația. Aceasta spune că, încă de la început, a observat predominanța produselor procesate și a mâncării semi-preparate, scrie Click.

„Statele Unite stau pe mâncare gata făcută. Țin minte că am cumpărat cartofi o dată. Am vrut să îi curăț acasă și să fac un prânz polonez tradițional. Oaspeții au râs de mine, spunând că pierd timpul. În magazine există piure instant, doar de amestecat cu apă”, a povestit ea.

„Am rămas blocată într-un supermarket american”

Diferențele culturale au devenit evidente încă din primele vizite la supermarketuri, unde a descoperit o ofertă alimentară complet diferită de cea din Europa.

„Când cineva vine în vacanță, mănâncă mai mult în oraș. Dar eu, când am intrat prima dată într-un supermarket și am avut timp să privesc produsele, am rămas efectiv surprinsă. Unele sunt atât de procesate, încât în Europa nu ar trece de standarde”, a explicat ea.

Ouă lichide și omletă la plic

Printre cele mai neobișnuite produse descoperite se numără alternativele complet gata de utilizare pentru preparate simple.

„Am văzut un înlocuitor vegetal pentru omletă, într-un carton. Este un lichid pe care îl torni direct în tigaie și se transformă în ceva asemănător omletei. Există și gălbenușuri sau albușuri separate, tot în ambalaj. Cel mai ciudat mi s-a părut însă omleta gata făcută, doar de încălzit la microunde”, a relatat ea.

Produse în cantități mari și cumpărături „pentru familie”

Un alt aspect care a surprins-o este modul de ambalare și vânzare al produselor, aproape exclusiv în cantități mari.

„Hiturile sunt corn dog-urile, adică parizer în aluat de porumb prăjit. Și nu se vând individual, ci în pachete de opt sau douăsprezece bucăți”, a explicat ea.

Potrivit acesteia, acest model de consum poate fi dificil pentru persoanele care locuiesc singure, fiind orientat mai degrabă către familii numeroase.

„Totul se vinde în multipack. Este practic dacă ai familie mare și spațiu de depozitare, dar pentru o persoană singură este complicat. Este o presiune de a cumpăra mai mult decât ai nevoie”, a spus ea.

Comoditate versus preț și prospețime

Chiar și produsele proaspete sunt adesea deja porționate sau tăiate, ceea ce crește prețul, dar reduce timpul de preparare.

„Multe fructe și legume nu se mai vând întregi. Sunt deja tăiate, porționate și gata de pus în salată sau în mâncare. Este comod, dar prețurile sunt mult mai mari”, a concluzionat ea.