Lidera partidului S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a anunțat poziția oficială a formațiunii sale în privința moțiunii de cenzură. Aceasta a confirmat că parlamentarii partidului vor vota pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit acesteia, hotărârea nu a fost una luată în grabă, ci vine după consultări extinse și sondaje realizate atât în România, cât și în diaspora, dar și în interiorul și în afara partidului.

Cum va fi exprimat votul parlamentarilor S.O.S. România în privința moțiunii de cenzură

Un element important subliniat de lidera partidului este faptul că votul parlamentarilor nu va fi unul secret, ci asumat public.

Aceasta a precizat clar că „tot votul va fi la vedere”, semnalând astfel intenția formațiunii de a-și asuma deschis poziția în Parlament în momentul votului asupra moțiunii de cenzură.

Cum explică Șoșoacă decizia luată după sondaje

Diana Șoșoacă a prezentat rezultatele consultărilor care au stat la baza deciziei politice, susținând că majoritatea covârșitoare a respondenților s-a pronunțat în favoarea moțiunii.

„Ne-am întors din nou la popor, am făcut sondaje atât în țară cât și în străinătate. Am făcut sondaje atât în interiorul partidului S.O.S România, cât și în afara partidului, astfel încât, dimineață la ora 8, aveam următoarele rezultate.

Sunt 4 județe și 2 țări care au votat 100% pentru a vota moțiunea depusă de AUR și PSD.

Al doilea vot a fost, sunt 3 țări și 3 județe care au votat 100% împotriva moțiunii de cenzură.

Restul, care înseamnă peste 85%, au votat între 75% și 98% pentru votarea moțiunii, nu pentru că cineva iubește PSD-ul sau AUR-ul, din contră, s-a văzut foarte clar că AUR-ul a ajuns copilul PSD-ului.

Dar oamenii au spus în felul următor, și aseară am avut un sondaj până la 4 dimineața, a fost live și am luat în direct oamenii care au sunat pe telefon.

Vă rog să ascultați ceea ce spun ei pentru că au fost sute de oameni care au vorbit și au spus că PSD-ul este cel care a distrus România, și PNL-ul, și USR-ul, și UDMR-ul.”, a declarat Șoșoacă.

De ce spun susținătorii S.O.S. România că trebuie să cadă Guvernul Bolojan

În continuarea declarației, lidera SOS România a transmis și principalele motive invocate de cei care au participat la aceste consultări.

„Cei mai mulți au spus că vor să pice Bolojan pentru că este cel care și-a bătut joc de pensionari, de copii, de studenți, de mame, de persoanele cu dizabilități și că trebuie, la un moment dat, să plece și acest om.

Iar cei mai mulți au spus pentru a scăpa de USR, de această politică woke a USR-ului și toată lumea speră, și de fapt sunt niște calcule, că în 2028, dacă nu vor fi alegeri anticipate, USR-ul nu va mai intra în Parlamentul României.”, a mai adăugat ea.

Diana Șoșoacă a vorbit și despre temerile exprimate de o parte dintre respondenți cu privire la ce ar putea urma după eventuala cădere a .

„Apoi a existat și o altă opinie majoritară, care menționa așa: dacă românii vor vedea că după această moțiune vor ajunge în aceeași situație cu un guvern PSD-PNL, eventual AUR și UDMR, vor vedea că este aceeași mizerie, pentru că toată lumea spune PSD-PNL, aceeași mizerie. Drept pentru care, parlamentarii S.O.S. România vor vota pentru căderea Guvernului Bolojan. Mulțumesc frumos, și tot votul va fi la vedere.”, a conchis Șoșoacă.