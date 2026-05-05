B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Șoșoacă a anunțat cum va vota S.O.S România la moțiunea de cenzură: „AUR-ul a ajuns copilul PSD-ului” (VIDEO)

Diana Șoșoacă a anunțat cum va vota S.O.S România la moțiunea de cenzură: „AUR-ul a ajuns copilul PSD-ului” (VIDEO)

Ana Maria
05 mai 2026, 11:03
Diana Șoșoacă a anunțat cum va vota S.O.S România la moțiunea de cenzură: AUR-ul a ajuns copilul PSD-ului (VIDEO)
Sursa foto: Captura Facebook / @Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor
Cuprins
  1. Cum va fi exprimat votul parlamentarilor S.O.S. România în privința moțiunii de cenzură
  2. Cum explică Șoșoacă decizia luată după sondaje
  3. De ce spun susținătorii S.O.S. România că trebuie să cadă Guvernul Bolojan

Lidera partidului S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a anunțat poziția oficială a formațiunii sale în privința moțiunii de cenzură. Aceasta a confirmat că parlamentarii partidului vor vota pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit acesteia, hotărârea nu a fost una luată în grabă, ci vine după consultări extinse și sondaje realizate atât în România, cât și în diaspora, dar și în interiorul și în afara partidului.

Cum va fi exprimat votul parlamentarilor S.O.S. România în privința moțiunii de cenzură

Un element important subliniat de lidera partidului este faptul că votul parlamentarilor SOS România nu va fi unul secret, ci asumat public.

Aceasta a precizat clar că „tot votul va fi la vedere”, semnalând astfel intenția formațiunii de a-și asuma deschis poziția în Parlament în momentul votului asupra moțiunii de cenzură.

Cum explică Șoșoacă decizia luată după sondaje

Diana Șoșoacă a prezentat rezultatele consultărilor care au stat la baza deciziei politice, susținând că majoritatea covârșitoare a respondenților s-a pronunțat în favoarea moțiunii.

„Ne-am întors din nou la popor, am făcut sondaje atât în țară cât și în străinătate. Am făcut sondaje atât în interiorul partidului S.O.S România, cât și în afara partidului, astfel încât, dimineață la ora 8, aveam următoarele rezultate.

Sunt 4 județe și 2 țări care au votat 100% pentru a vota moțiunea depusă de AUR și PSD.

Al doilea vot a fost, sunt 3 țări și 3 județe care au votat 100% împotriva moțiunii de cenzură.

Restul, care înseamnă peste 85%, au votat între 75% și 98% pentru votarea moțiunii, nu pentru că cineva iubește PSD-ul sau AUR-ul, din contră, s-a văzut foarte clar că AUR-ul a ajuns copilul PSD-ului.

Dar oamenii au spus în felul următor, și aseară am avut un sondaj până la 4 dimineața, a fost live și am luat în direct oamenii care au sunat pe telefon.

Vă rog să ascultați ceea ce spun ei pentru că au fost sute de oameni care au vorbit și au spus că PSD-ul este cel care a distrus România, și PNL-ul, și USR-ul, și UDMR-ul.”, a declarat Șoșoacă.

De ce spun susținătorii S.O.S. România că trebuie să cadă Guvernul Bolojan

În continuarea declarației, lidera SOS România a transmis și principalele motive invocate de cei care au participat la aceste consultări.

Cei mai mulți au spus că vor să pice Bolojan pentru că este cel care și-a bătut joc de pensionari, de copii, de studenți, de mame, de persoanele cu dizabilități și că trebuie, la un moment dat, să plece și acest om.

Iar cei mai mulți au spus pentru a scăpa de USR, de această politică woke a USR-ului și toată lumea speră, și de fapt sunt niște calcule, că în 2028, dacă nu vor fi alegeri anticipate, USR-ul nu va mai intra în Parlamentul României.”, a mai adăugat ea.

Diana Șoșoacă a vorbit și despre temerile exprimate de o parte dintre respondenți cu privire la ce ar putea urma după eventuala cădere a Guvernului.

„Apoi a existat și o altă opinie majoritară, care menționa așa: dacă românii vor vedea că după această moțiune vor ajunge în aceeași situație cu un guvern PSD-PNL, eventual AUR și UDMR, vor vedea că este aceeași mizerie, pentru că toată lumea spune PSD-PNL, aceeași mizerie. Drept pentru care, parlamentarii S.O.S. România vor vota pentru căderea Guvernului Bolojan. Mulțumesc frumos, și tot votul va fi la vedere.”, a conchis Șoșoacă.

Tags:
Citește și...
Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
Politică
Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
Politică
Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
Politică
VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
Politică
UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
Politică
Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
Politică
Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret
Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece
Politică
Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece
Marele mister de la votul moțiunii împotriva lui Bolojan. Cum va vota AUR, de fapt
Politică
Marele mister de la votul moțiunii împotriva lui Bolojan. Cum va vota AUR, de fapt
Pronosticul avocatului Toni Neacșu pe moțiunea de cenzură. Șiretlicul prin care Bolojan ar putea să-și păstreze scaunul
Politică
Pronosticul avocatului Toni Neacșu pe moțiunea de cenzură. Șiretlicul prin care Bolojan ar putea să-și păstreze scaunul
Ședință fulger la Guvern, chiar înainte de moțiunea de cenzură. Ce decizii urgente sunt pe masă
Politică
Ședință fulger la Guvern, chiar înainte de moțiunea de cenzură. Ce decizii urgente sunt pe masă
Ultima oră
12:47 - Senatorul Petrișor Peiu și-a propus să fie premier. Ce urmărește AUR după moțiunea de cenzură
12:36 - „Cinism absolut”. Zelenski reacționează după armistițiul anunțat de Rusia pentru Ziua Victoriei
12:36 - Gest neașteptat în Parlament. Ce au făcut doi senatori PACE, care au anunțat că nu votează moțiunea împotriva lui Bolojan (FOTO)
12:34 - VIDEO: Discursul lui George Simion la moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan
12:23 - Donald Trump prezentat ca personaj Star Wars. Ce fotografie a promovat Casa Albă pe site-ul oficial
11:57 - UPDATE VIDEO: Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură. Atacuri dure la PSD și „baronii roșii”
11:55 - Laura Cosoi, mărturisiri emoționante din sarcină: „Nu mă grăbesc deloc să nasc”
11:50 - Diana Șoșoacă l-a bălăcărit pe Ilie Bolojan, când a ajuns la Parlament: „Nu ţi-ar fi ruşine, că ţi-ai bătut joc de oameni în ţara asta”
11:48 - Conflictul din Orientul Mijlociu. Amenințările lui Trump la adresa Iranului scumpesc petrolul
11:33 - Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret