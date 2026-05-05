Executarea silită se va face după reguli noi. Datornicii vor fi protejați de abuzurile executorilor

Adrian Teampău
05 mai 2026, 11:08
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Procedura de executare silită se va face după reguli noi
  2. Ce prevede actul normativ
  3. Executarea silită în cazul locuințelor

Executarea silită în cazul persoanelor care înregistrează datorii s-ar putea schimba, în contextul adoptării unei inițiative legislative aflat în dezbatere la Senat. Proiectul are în vedere asigurarea unei protecții mai mari în fața comportamentului abuziv al creditorilor.

Procedura de executare silită se va face după reguli noi

Un proiect de act normativ prevede prevede o serie de măsuri menite să asigure protecția datornicilor în relația cu creditorii, în contextul derulării unor proceduri de executare silită. Astfel, se are în vedere introducerea unor reguli care să elimine sau să limiteze caracterul executoriu în sine al contractelor și a actelor juridice utilizate de comercianți în astfel de situații.

Concret vor fi reglementate relațiile dintre consumatori – datornici – și comercianți. În această din urmă categorie sunt incluse instituțiile de credit, structurile financiar-nebancare, societățile de leasing, furnizorii de servicii de utilitate publică și entitățile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe.

Proiectul are în vedere prevenirea și combaterea comportamentului abuziv sau neloial al creditorilor față de datornici. Măsurile de protecție vor viza, cu precădere, protecția locuinței familiei debitorului.

Ce prevede actul normativ

Proiectul de act normativ stabilește că executarea silită este abuzivă dacă procedura este inițiată sau se desfășoară cu rea-credință sau contrar legilor ce reglementează ordinea publică și bunele moravuri. De asemenea, este considerată abuzivă și procedura care urmărește determinarea datornicului să-și asume sau să plătească sume disproporționate în raport cu valoarea inițială a datoriei.

Astfel, creditorii vor fi obligați, înainte de procedură, să analizeze situația datornicului și să-i propună cel puțin o alternativă rezonabilă. Vorbim aici despre:

  • reeșalonarea obligațiilor;
  • amânarea la plată;
  • reducerea temporară a ratelor;
  • conversia monedei creditului;
  • refinanțarea internă;
  • suspendarea ori limitarea temporară a dobânzilor;
  • etc.

Executarea silită în cazul locuințelor

Proiectul de reglementare mai stabilește că executarea locuinței familiei va fi considerată o măsură excepțională. Procedura va fi declanșată abia în ultimă instanță, după analizarea soluțiilor alternative. În cazul în care se ajunge la evacuarea datornicului din locuință, el va avea dreptul să rămână încă un an, după finalizarea procedurii, până la găsirea altei case decente pentru el și petru familia sa.

În procedura de executare care vizează locuința familiei în care locuiesc minori, executorul judecătoresc va avea obligația să sesizeze serviciul public de asistență socială și, după caz, direcția de asistență socială și protecția copilului. În astfel de situații, evacuarea se va face doar după trecerea unui termen de 30 de zile de la data sesizării.

Totodată, apare și obligația instanțelor de a analiza din oficiu clauzele abuzive și comportamentul economic al creditorului în procedurile de încuviințare a executării silite. Se introduce și caracterul suspensiv al apelului împotriva hotărârii de încuviințare a executării silite.

