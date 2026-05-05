Liberalii iau în calcul alegerile anticipate. Daniel Fenechiu a anunțat ce va face PNL, dacă moțiunea de cenzură va trece

Ana Maria
05 mai 2026, 11:30
Foto: Daniel Fenechiu / Facebook
Cuprins
  1. Ce se întâmplă, dacă nu se formează o nouă majoritate. Ce urmează după votul moțiunii
  2. Când are loc votul și cât de tensionată este situația
  3. Cât de aproape este căderea Guvernului. Ce urmează după votul moțiunii
  4. Câte voturi sunt necesare pentru ca moțiunea să treacă

Daniel Fenechiu a anunțat ce urmează după votul moțiunii. Liderul senatorilor PNL a declarat marți, înaintea votului decisiv din Parlament, că liberalii iau în calcul retragerea în Opoziție în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată. Potrivit acestuia, partidul ar putea face un pas înapoi din actuala formulă de guvernare, în funcție de rezultatul votului care ar putea duce la căderea Executivului condus de Ilie Bolojan.

Ce se întâmplă, dacă nu se formează o nouă majoritate. Ce urmează după votul moțiunii

Liderul senatorilor PNL a vorbit și despre scenariile posibile în cazul în care nu va exista o majoritate clară după votul moțiunii.

Acesta a explicat că, în lipsa unei asumări a guvernării de către PSD și AUR sau în situația în care nu se conturează sprijin pentru un guvern minoritar, liberalii sunt deschiși unei soluții radicale, mai exact, organizarea de alegeri anticipate, potrivit G4Media.

Când are loc votul și cât de tensionată este situația

Parlamentul urmează să voteze moțiunea de cenzură azi. Ședința a început la ora 11:00. Documentul a fost depus de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

În ultimele zile, liderii celor două mari partide, PSD și PNL, au purtat negocieri intense pentru a atrage sprijinul parlamentarilor din grupurile mai mici. Miza este uriașă, în condițiile în care moțiunea are deja mai mulți semnatari decât numărul minim necesar pentru a demite Guvernul.

Cât de aproape este căderea Guvernului. Ce urmează după votul moțiunii

Contextul politic rămâne unul extrem de volatil, iar calculele din culise pot schimba rapid balanța voturilor. Deși inițiatorii moțiunii par să aibă un avantaj numeric, rezultatul final depinde de disciplina de vot și de eventualele schimbări de ultim moment.

Astfel, votul din Parlament ar putea redesena complet scena politică și direcția guvernării în perioada următoare.

Câte voturi sunt necesare pentru ca moțiunea să treacă

Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată, este nevoie de majoritate absolută, adică minimum 233 de voturi. Dacă acest prag este atins, Parlamentul își retrage încrederea acordată Guvernului, iar Executivul este automat demis.

Moțiunea, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, ar duce la căderea Guvernului dacă întrunește numărul necesar de voturi.

