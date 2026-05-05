Daniel Fenechiu a anunțat ce urmează după votul moțiunii. Liderul senatorilor PNL a declarat marți, înaintea votului decisiv din Parlament, că liberalii iau în calcul retragerea în Opoziție în cazul în care moțiunea de cenzură va fi adoptată. Potrivit acestuia, partidul ar putea face un pas înapoi din actuala formulă de guvernare, în funcție de rezultatul votului care ar putea duce la căderea Executivului condus de Ilie Bolojan.

Liderul senatorilor PNL a vorbit și despre scenariile posibile în cazul în care nu va exista o majoritate clară după votul moțiunii.

Acesta a explicat că, în lipsa unei asumări a guvernării de către PSD și AUR sau în situația în care nu se conturează sprijin pentru un guvern minoritar, liberalii sunt deschiși unei soluții radicale, mai exact, organizarea de alegeri anticipate, potrivit .

Parlamentul urmează să voteze moțiunea de cenzură azi. Ședința a început la ora 11:00. Documentul a fost depus de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

În ultimele zile, liderii celor două mari partide, PSD și PNL, au purtat negocieri intense pentru a atrage sprijinul parlamentarilor din grupurile mai mici. Miza este uriașă, în condițiile în care moțiunea are deja mai mulți semnatari decât numărul minim necesar pentru a demite Guvernul.

Contextul politic rămâne unul extrem de volatil, iar calculele din culise pot schimba rapid balanța voturilor. Deși inițiatorii moțiunii par să aibă un avantaj numeric, rezultatul final depinde de disciplina de vot și de eventualele schimbări de ultim moment.

Astfel, votul din Parlament ar putea redesena complet scena politică și direcția guvernării în perioada următoare.

Câte voturi sunt necesare pentru ca moțiunea să treacă

Pentru ca de cenzură să fie adoptată, este nevoie de majoritate absolută, adică minimum 233 de voturi. Dacă acest prag este atins, Parlamentul își retrage încrederea acordată Guvernului, iar Executivul este automat demis.

Moțiunea, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, ar duce la căderea Guvernului dacă întrunește numărul necesar de voturi.