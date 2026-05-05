Acasa » Politică » Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret

Guvernul lui Bolojan a dat banii din programul SAFE pe sub mână. Contractele de 16,7 miliarde de euro, aprobate în secret

Adrian A
05 mai 2026, 11:33
Cuprins
  1. Programul SAFE, trecut la „secret”
  2. SAFE: mecanismul prin care unii se îmbogățesc?

Guvernul lui Bolojan a aprobat în ședința de urgență dinaintea dezbaterii moțiunii de cenzură, contractele pentru programul SAFE. Achizițiile au fost trecute la „strict secret”. Așa că nimeni nu știe unde se duc banii și cui au fost promiși. 

Programul SAFE, trecut la „secret”

Potrivit unor surse guvernamentale, în ultima ședință a Executivului, ținută chiar înainte de moțiunea de cenzură, Guvernul a aprobat cheltuielile pdin programul SFAE. Însă, la secret. Concret, Ilie Bolojan a împărțit cele aproape 17 miliarde de euro după bunul plac. Fără consultări, fără transparență. Și a făcut din aceste achiziții și „strict secret”.

Vorbim despre miliarde de euro, despre direcția strategică a României în următorii ani și despre angajamente care pot redefini bugetul public și relația țării cu NATO și Uniunea Europeană. Cu toate acestea, Guvernul a preferat metoda clasică: cât mai puțină lumină, cât mai puține întrebări.

Parlamentul devine decor

Într-o democrație normală, o astfel de decizie ar genera o dezbatere serioasă. La noi, Parlamentul află adesea după ce totul este deja stabilit.

Controlul civil asupra politicii de apărare riscă să rămână doar o formulă frumoasă din manualele de științe politice.

Contractele mari nasc întotdeauna suspiciuni mari

Industria apărării este terenul perfect pentru achiziții opace: sume enorme, justificări de securitate și acces limitat la informații. Exact locul ideal pentru rețele de influență și „băieți deștepți” cu conexiuni bune. Poate de asta a și fost trecut programul SAFE la secret.

România riscă să fie doar client, nu jucător

Dacă SAFE înseamnă doar cumpărăm de afară și plătim repede, atunci România nu câștigă strategic nimic. Vom finanța industriile altora și vom rămâne cu eterna promisiune că „și noi vom beneficia”.

SAFE: mecanismul prin care unii se îmbogățesc?

SAFE este unul dintre cele mai ambițioase proiecte europene din ultimii ani. Bruxelles-ul vrea o Europă capabilă să producă mai mult armament, mai rapid și mai independent de SUA sau de furnizori externi. Cel puțin ăsta e scopul declarat.

Pentru că există multe , foarte multe voci, care spun că este un program destinat îmbogățirii Germaniei și Franței, principalii furnizori și producători de echipamente militare din Europa.

Concret, România s-ar putea afla în situația în care a împrumutat aproape 17 miliarde de euro prin programul SAFE, pentru a-i da Germaniei și Franței pentru achiziții militare.

De altfel, este deja cunoscut faptul că nemții de la Rheinmetall au pus deja mâna pe aproape 6 miliarde din banii luați de România pentru programul SAFE.

